20 сентября 2025, суббота, 21:34
После проверки налоговая выставила белорусу «счет»

  • 20.09.2025, 21:22
После проверки налоговая выставила белорусу «счет»

Но он придумал как легально заплатить в восемь раз меньше.

Житель Лидского района получал из-за границы денежные переводы. Эти средства налоговая инспекция посчитала доходом и потребовала уплатить около восьми тысяч рублей налогов и пеней.

С помощью адвоката белорус смог добиться того, чтобы заплатить в бюджет в восемь раз меньше, сообщается на сайте Беларусской республиканской коллегии адвокатов, пишет «Зеркало».

По данным налоговой, за четыре года — с 2020 по 2024-й — на счета жителя Лидского района поступило более 65 тысяч рублей. В результате мужчине доначислили около 8 тысяч рублей налогов и пеней, а также пригрозили административными штрафами за неподачу деклараций.

Мужчина обратился к адвокату, который смог доказать, что значительная часть переводов — это возврат долгов, подарки и перечисления от супруги, которые не облагаются налогом. Доказательства были подтверждены документами и объяснениями отправителей денег.

После возражений адвоката налоговая пересмотрела свои претензии: доначисления сократили с 8 тысяч до одной тысячи рублей, а ответственность за неподачу деклараций за несколько лет сняли.

Напомним, налоговые органы регулярно проводят камеральные проверки налоговиками (то есть удаленно — по тем данным, которые есть у них). Нередко это заканчивается тем, что людям приходится доплачивать подоходный налог.

