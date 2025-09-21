НАТО испытывает беспилотный дирижабль размером с автобус 21.09.2025, 10:06

иллюстративное фото

Аппарат предназначен для наблюдения за морем.

НАТО тестирует беспилотный дирижабль размером с небольшой автобус над водами Португалии для сбора данных о кораблях и других объектах. Цель испытаний — выяснить, сможет ли эта платформа обеспечивать НАТО непрерывный мониторинг морской обстановки, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

Помимо дирижаблей, НАТО тестирует беспилотные морские и подводные аппараты, а также воздушные дроны. Дирижабль разработан финской компанией Kelluu. Он длиной около 12 метров, способен находиться в воздухе до 12 часов и оснащен комплексом датчиков — оптико-электронными и инфракрасными камерами, а также пассивными системами для обнаружения электромагнитных излучений.

Аппарат может взлетать с любых площадок без аэродромов, работает тихо и без выбросов, обеспечивая передачу данных в реальном времени.

По словам представителей НАТО, цель демонстрации — интегрировать беспилотные системы в операционную среду и убедиться, что они соответствуют требованиям альянса. Использование таких платформ может быть особенно актуально для миссий морской безопасности для защиты подводных кабелей и контроля судоходства.

Ранее в этом году финские ВВС впервые использовали дирижабль Kelluu на учениях Atlantic Trident 25, продемонстрировав способность аппарата обеспечивать точные данные с низкой высоты и транслировать ситуацию на море в реальном времени.

Дирижабль будет дополнительно тестироваться на способности работать с беспилотными технологиями и ИИ в условиях потенциальной угрозы.

