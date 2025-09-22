закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 11:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Economist: Хорошие времена окончательно закончились для российской экономики

1
  • 22.09.2025, 10:59
The Economist: Хорошие времена окончательно закончились для российской экономики

Ужесточение санкций способно привести экономику России к «полному коллапсу».

Министр финансов США Скотт Бессент охарактеризовал ситуацию в войне как «гонку на выносливость». По его словам, ужесточение санкций и ограничение торговли нефтью способны привести экономику России к «полному коллапсу» и вынудить Путина сесть за стол переговоров, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодня против России введено больше санкций, чем против любой другой страны в мире: ЕС ввел уже 18 пакетов и готовит 19-й, а США внесли в черные списки около 5 000 компаний и физических лиц. Однако, несмотря на давление, российская экономика не рухнула. После спада в 2022 году последовали два года бурного роста.

Сейчас же ситуация меняется. Рост ВВП в июле составил лишь 0,4% в годовом выражении. Индексы деловой активности указывают на сокращение производства, прибыль компаний стагнирует, фондовый рынок проседает. Реальные доходы снизились, а власти спорят о причинах.

Причиной охлаждения стало сворачивание госрасходов. Если в 2023 году стимулы достигали 5% ВВП, то теперь бюджет урезают. Центральный банк России поднял ставки, что сделало кредиты дорогими и стимулировало сбережения вместо потребления.

Экспорт нефти падает, с $155 млрд в начале 2022 года до $96 млрд в первом квартале 2025-го. Влияют санкции, низкие мировые цены и сложности финансирования добычи.

Новые меры ЕС могут осложнить ситуацию, но опыт показывает, что санкции часто обходят через третьи страны и серые схемы. Россия даже перешла к бартеру — например, обмену зерна на автомобили.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин