The Economist: Хорошие времена окончательно закончились для российской экономики 1 22.09.2025, 10:59

Ужесточение санкций способно привести экономику России к «полному коллапсу».

Министр финансов США Скотт Бессент охарактеризовал ситуацию в войне как «гонку на выносливость». По его словам, ужесточение санкций и ограничение торговли нефтью способны привести экономику России к «полному коллапсу» и вынудить Путина сесть за стол переговоров, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодня против России введено больше санкций, чем против любой другой страны в мире: ЕС ввел уже 18 пакетов и готовит 19-й, а США внесли в черные списки около 5 000 компаний и физических лиц. Однако, несмотря на давление, российская экономика не рухнула. После спада в 2022 году последовали два года бурного роста.

Сейчас же ситуация меняется. Рост ВВП в июле составил лишь 0,4% в годовом выражении. Индексы деловой активности указывают на сокращение производства, прибыль компаний стагнирует, фондовый рынок проседает. Реальные доходы снизились, а власти спорят о причинах.

Причиной охлаждения стало сворачивание госрасходов. Если в 2023 году стимулы достигали 5% ВВП, то теперь бюджет урезают. Центральный банк России поднял ставки, что сделало кредиты дорогими и стимулировало сбережения вместо потребления.

Экспорт нефти падает, с $155 млрд в начале 2022 года до $96 млрд в первом квартале 2025-го. Влияют санкции, низкие мировые цены и сложности финансирования добычи.

Новые меры ЕС могут осложнить ситуацию, но опыт показывает, что санкции часто обходят через третьи страны и серые схемы. Россия даже перешла к бартеру — например, обмену зерна на автомобили.

