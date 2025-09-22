закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 16:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Анна Терех выиграла первый международный этап в сезоне

  • 22.09.2025, 15:52
Анна Терех выиграла первый международный этап в сезоне
Анна Терех

Белорусская велосипедистка победила на финале трехдневной гонки Giro Mediterraneo in Rosa

Белорусская велосипедистка Анна Терех одержала первую международную победу в сезоне, пишет smartpress.by.

Одна из сильнейших шоссейниц страны в 2025 году до сей пор была лучшей только на чемпионате Беларуси.

А вот выступления на соревнованиях с участием соперниц из других стран на европейских дорогах у Анны Терех не задавались. Ситуация изменилась на трехдневной гонке под названием Giro Mediterraneo in Rosa.

Именно Терех стала лучшей на финише заключительного, третьего, этапа. Белоруска, выступающая за команду “Aromitalia 3T Vaiano”, на 4 и 5 секунд превзошла других велосипедисток, претендовавших на успех, - Эмму Джефферс и Аниту Байму из Италии.

Добавим, что в общем зачете гонки Анна стала 49-й, а в очковой классификации заняла 5-е место.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин