Анна Терех выиграла первый международный этап в сезоне
- 22.09.2025, 15:52
Белорусская велосипедистка победила на финале трехдневной гонки Giro Mediterraneo in Rosa
Белорусская велосипедистка Анна Терех одержала первую международную победу в сезоне, пишет smartpress.by.
Одна из сильнейших шоссейниц страны в 2025 году до сей пор была лучшей только на чемпионате Беларуси.
А вот выступления на соревнованиях с участием соперниц из других стран на европейских дорогах у Анны Терех не задавались. Ситуация изменилась на трехдневной гонке под названием Giro Mediterraneo in Rosa.
Именно Терех стала лучшей на финише заключительного, третьего, этапа. Белоруска, выступающая за команду “Aromitalia 3T Vaiano”, на 4 и 5 секунд превзошла других велосипедисток, претендовавших на успех, - Эмму Джефферс и Аниту Байму из Италии.
Добавим, что в общем зачете гонки Анна стала 49-й, а в очковой классификации заняла 5-е место.