закрыть
23 сентября 2025, вторник, 10:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ника Сандрос: Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!

  • 23.09.2025, 10:01
  • 1,988
Ника Сандрос: Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Ника Сандрос
Фото: «Белсат»

Жесткий ответ фондам.

На экс-политзаключенных, освобожденных 11 сентября, пойдет 50 тысяч евро из собранных белорусами 111 тысяч евро. Выплачивать будут частями в течение трех месяцев. Остальные деньги зарезервируют в ожидании следующих узников совести. На эту новость в «Фейсбуке» резко отреагировала белорусская художница Ника Сандрос:

— Что я думаю об этом? Я думаю, что это еб*нина какая-то. Миллионы, миллионы долларов каждый год ЕС выделяет на поддержку демсил Беларуси. Почему вы не заморозили от каждого транша хотя бы по 10%? Нах** вам эти рады, фракции, рада культуры и прочая не подотчетная х*рня, эти «дорожные карты» в никуда, выборы г*вна из г*вна, упоротые фестивали и вср*тые конференции, если у вас нет денег на квартиру, трусы и телефон человеку, отсидевшему в тюрьме Лукашено?

Белоруска в Гданьске живет. У нее рак и двое маленьких детей. И нет денег на еду. А вы конференции ладите на европейские бабки. Кто может помочь, пишите в личку или в телегу — @nikasandros. Сконтачу.

Отдайте деньги людям! Все, что собрали, поделите на 52 (включая Статкевича) и раздайте. Мы собирали деньги для этих людей. Выйдут новые — разберемся с новыми. Вас, фонд, белорусы не уполномочивали удерживать/замораживать средства. Мы хотели через вас передать помощь людям, вышедшим на свободу.

Мне тут причастные к фондами советуют не совать свой нос в их работу. Серьезно? А на х*й вы со своими фондами пойти не хотите? Упыри.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников