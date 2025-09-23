Ника Сандрос: Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! 23.09.2025, 10:01

Ника Сандрос

Фото: «Белсат»

Жесткий ответ фондам.

На экс-политзаключенных, освобожденных 11 сентября, пойдет 50 тысяч евро из собранных белорусами 111 тысяч евро. Выплачивать будут частями в течение трех месяцев. Остальные деньги зарезервируют в ожидании следующих узников совести. На эту новость в «Фейсбуке» резко отреагировала белорусская художница Ника Сандрос:

— Что я думаю об этом? Я думаю, что это еб*нина какая-то. Миллионы, миллионы долларов каждый год ЕС выделяет на поддержку демсил Беларуси. Почему вы не заморозили от каждого транша хотя бы по 10%? Нах** вам эти рады, фракции, рада культуры и прочая не подотчетная х*рня, эти «дорожные карты» в никуда, выборы г*вна из г*вна, упоротые фестивали и вср*тые конференции, если у вас нет денег на квартиру, трусы и телефон человеку, отсидевшему в тюрьме Лукашено?

Белоруска в Гданьске живет. У нее рак и двое маленьких детей. И нет денег на еду. А вы конференции ладите на европейские бабки. Кто может помочь, пишите в личку или в телегу — @nikasandros. Сконтачу.

Отдайте деньги людям! Все, что собрали, поделите на 52 (включая Статкевича) и раздайте. Мы собирали деньги для этих людей. Выйдут новые — разберемся с новыми. Вас, фонд, белорусы не уполномочивали удерживать/замораживать средства. Мы хотели через вас передать помощь людям, вышедшим на свободу.

Мне тут причастные к фондами советуют не совать свой нос в их работу. Серьезно? А на х*й вы со своими фондами пойти не хотите? Упыри.

