О чем говорят новые заявления Путина 1 Виталий Портников

23.09.2025, 12:33

4,752

Виталий Портников

Западу пора адекватно реагировать.

Угрозы Путина применением «военно-технических средств» — то есть войной — против Запада являются логическим продолжением политики управляемой эскалации, которую российский президент выбрал после встречи с Дональдом Трампом на Аляске.

Как по мне, Путин во время этой встречи убедился в беспомощности Трампа и решил, что теперь может значительно увереннее переходить «красные линии», чтобы эта беспомощность стала очевидной для всех. Практически сразу после переговоров состоялись массированные атаки на Украину, которые Трамп предпочел просто не замечать — в отличие от его предыдущих реакций на путинские удары. Следующим шагом стало вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши, которое Трамп тоже поспешил назвать «ошибочным».

Теперь российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии — и не один, а сразу три, чтобы невозможно было говорить о случайности. Они оставались там целых 12 минут. Трамп выразил свое «недовольство», но фактически снова никак не отреагировал. После этого Путин позволил себе прямые угрозы войной Западу, одновременно оставив Трампу возможность истолковать его выступление как готовность продолжить переговоры по ядерным вооружениям.

Если и на эти заявления не будет адекватной реакции, эскалация будет продолжаться и дальше — вплоть до атак ударными беспилотниками и ракетами, а в конце концов и до появления российских военнослужащих на территории европейских стран. Путин хочет доказать Европе, что Трамп ее не будет защищать, а значит — сломать мировой порядок.

Не следует исключать и дополнительный мотив — желание давить непосредственно на самого Трампа. Так, чтобы в Малайзии разговаривать с американским президентом ультимативным тоном. Именно тем самым тоном, который выберет во время своей встречи с Трампом и Си Цзиньпин.

Виталий Портников, «Фейсбук»

