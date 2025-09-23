Франция вышла на первое место по числу обладателей «Золотого мяча» 23.09.2025, 21:44

Усман Дембеле стал шестым французом в истории, получившим престижную награду.

Французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле стал шестым французом в истории, получившим «Золотой мяч».

Церемония вручения награды прошла в понедельник в парижском театре «Шатле». Дембеле получил приз из рук бразильца Роналдиньо — обладателя «Золотого мяча»-2005.

До Дембеле награды удостаивались французы Мишель Платини (трижды), Раймон Копа, Жан‑Пьер Папен, Зинедин Зидан и Карим Бензема. Шесть лауреатов в истории — рекорд среди стран мира. У ФРГ/Германии и Италии по пять лауреатов, у Англии и Бразилии по четыре.

По общему числу наград (восемь за всю историю) Франция теперь делит первое место с Аргентиной, у которой все восемь «Золотых мячей» завоевал Лионель Месси с 2009 по 2023 годы.

До 1995 года «Золотой мяч» вручался только европейским футболистам. Таким образом, Пеле, Диего Марадона и другие южноамериканские футболисты XX века не имели возможность его получить. Первым лауреатом приза не из Европы стал либериец Джордж Веа в 1995‑м, а первым южноамериканцем — бразилец Роналдо в 1997‑м.

