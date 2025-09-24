Полный текст выступления Зеленского на Совбезе ООН 24.09.2025, 8:17

Фото: Getty Images

Президент Украины призвал «быть действенной силой».

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня заявил, что пришло время быть действенной силой, чтобы чтобы заставить Россию двигаться к миру.

NV приводит полный текст выступления Зеленского на Совбезе ООН:

— Большое спасибо, господин президент.

Спасибо, господин Генеральный секретарь!

Достопочтенные лидеры, представители государств и правительств и все те, кто до сих пор следит за работой Организации Объединенных Наций.

Должны признать: внимание мира к ООН ослабевает. Организация имеет все меньшее влияние, и слишком часто ощущается недостаток реальных решений по фундаментальным вопросам.

Именно об этом мы должны говорить сегодня — об инструментах, которые, к сожалению, сейчас не работают. Но они заработают, я уверен, они заработают, если вы будете действовать активно, если мы будем действовать активно. Ведь главный инструмент — в ваших руках.

Прежде всего я благодарю Республику Корея за это заседание Совета Безопасности и за возможность озвучить призыв к миру. Сегодня в этом Совете прозвучит четкий призыв к миру. И вот одно из главных искажений нашего времени: кого мы должны призывать к миру и на кого мы должны давить, чтобы его достичь?

Один из постоянных членов этого Совета делает все, чтобы продолжить самую большую войну в Европе со времен Второй мировой. Россия делает это безнаказанно, использует свое право вето, покупает влияние и держит мир в подвешенном состоянии. Российский представитель здесь присутствует. Но, конечно, это не тот, кто принимает реальные решения. Тот человек боится сесть лицом к лицу с Украиной и миром и открыто признать: он хочет только войны. Вместо этого Путин отправляет делегатов, которые не могут и не хотят остановить кровопролитие. А когда он появляется за рубежом — в Пекине, или где-то еще, — то только для того, чтобы выиграть время для убийств и сделать вид, что стремится к дипломатии.

Путин заботится только о том, чтобы использовать каждую встречу, каждый шанс для продолжения войны. Ежедневно Россия убивает наших людей, разрушает наши города и не подает никаких признаков того, что она когда-нибудь вернется к принципам Устава ООН.

Китай тоже здесь представлен. Могущественная страна, от которой сейчас полностью зависит Россия. Если бы Китай действительно хотел прекратить эту войну, он мог бы заставить Москву остановить вторжение. Без Китая путинская Россия ничто. Но Китай слишком часто молчит и держится в стороне вместо активных действий ради мира.

Здесь также есть Соединенные Штаты Америки — сильное государство, поддерживающее нашу оборону. Мы сказали «да» на каждое предложение Президента США о прекращении огня и переговоров с Россией для установления мира, но Россия всегда говорит «нет» или пытается запутать всех, чтобы не допустить даже прекращения огня. И я только что встретился с Президентом Трампом. И мы говорили о том, как наконец приблизить мир. И мы обсудили несколько хороших идей, и надеюсь, что они сработают. Я благодарен за эту встречу. И мы рассчитываем, что действия Америки подтолкнут Россию к миру. Москва боится Америки и всегда считается с ней.

Здесь есть Великобритания, постоянный член Совета Безопасности. Здесь есть Франция, также постоянный член. Обе страны поддерживают нас, поддерживают наш народ, нашу независимость, обе способствуют дипломатии. И обе являются сторонами документа, который должен был стать положительным этапом — вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН, но вместо этого стал предупреждением для мира. Будапештский меморандум, призванный гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, провалился. Он доказал, что международные обещания могут превратиться в пустые слова. Вот почему сегодня вместе с Великобританией, Францией и уже более 30 странами в нашей коалиции желающих мы строим новую архитектуру безопасности. Мы рассчитываем на надежную поддержку Соединенных Штатов. Реальные гарантии безопасности должны стать границей, которую Россия не сможет пересечь снова.

Вот один из примеров того, как войну можно остановить силой: если мы сможем укрепить наше воздушное пространство с помощью совместной системы противодействия российским ракетам и беспилотникам, это заставит Россию прекратить свои атаки с воздуха, ведь все можно будет сбить. И тогда Путин будет вынужден сидеть здесь или на другой уважаемой площадке и искать перемирие на земле. Если войны не будет в небе, Россия не сможет продолжать воевать на земле. Я говорил об этом с Президентом Трампом и другими лидерами.

Почему я говорю это здесь и сейчас? Потому что вы — Соединенные Штаты, Китай, Великобритания, Франция, постоянные члены Совета Безопасности, — представляете ключевую мировую силу, силу, которая должна действовать, когда международное право не в состоянии этого сделать. И нет, не Россия. Этой войной Россия дискредитировала себя: даже те, кто еще пока не критикует Путина открыто, все равно чувствуют, что присутствие России не несет ничего хорошего.

Ваши Превосходительства!

За каждой международной институцией должна стоять реальная сила, способная обеспечить выполнение решений. Это касается как Совета Безопасности, так и ООН в целом. Если вы объединитесь, чтобы положить конец этой войне, даже Россия будет вынуждена подчиниться. А если некоторые из вас будут действовать, а другие будут медлить, война будет продолжаться.

Украина хочет мира больше всех в мире. Фронт — на нашей земле. И мы оплакиваем наших людей, и пытаемся спасти наши города и спасти наши малые села. Россия игнорирует своих погибших, не видит своих потерь. Но однажды она увидит, и она услышит. И это произойдет, когда она увидит ваши действия, когда услышит ваш общий призыв к миру.

Это мой призыв к вам сегодня: будьте действенной силой. Действуйте вместе. Пожалуйста. Объединитесь наконец, чтобы остановить войну России.

И мы знаем, как гарантировать безопасность. Сейчас нужен сильный толчок, чтобы заставить Россию двигаться к миру.

Спасибо.

Слава Украине!

