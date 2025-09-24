Forbes: Украина презентовала подводную лодку-робот, которая может уничтожить флот Путина 24.09.2025, 8:50

1,144

И разрушить Крымский мост.

Украина является мировым лидером в разработке боевых беспилотников, причем малые беспилотные летательные аппараты и более крупные бомбардировщики наносят основной ущерб российским войскам. Украинские беспилотные катера добились заметных успехов в Черном море.

Теперь Украина выходит в подводную сферу, представив на выставке во Львове гигантскую новую подводную лодку-робот, сообщает Forbes.

Подводный беспилотник имеет пятитонную полезную нагрузку и предназначен для постановки мин и «уничтожения крупных стационарных целей». Похоже, это прямая угроза российскому Керченскому мосту.

Роботизированные подводные аппараты существуют уже несколько десятилетий. Не считая торпед, их история восходит к 1950-м годам. Многие флоты используют беспилотные подводные аппараты различных форм и размеров для выполнения различных задач, как правило, вспомогательных, таких как картографирование, сбор разведданных и противоминная борьба.

ВМС США недавно активизировали свою деятельность в этой области и используют подводные беспилотники, такие как Remus 600. Война заставила Украину действовать быстрее.

Технологический акселератор Brave1 анонсировал модель TLK-150 («Толока») в апреле 2023 года. В то время как США с осторожностью относились к беспилотным подводным аппаратам, отводя им вспомогательные функции, Украина выбрала более решительный подход и использовала беспилотники для ударных задач.

TLK-150 представляет собой интеллектуальную торпеду с электрическим приводом, которая может находиться в воде несколько дней в ожидании цели. Дальность действия составляет до 100 км. В 2024 году производители говорили о целом семействе подводных беспилотников.

К TLK 150 присоединились TLK-400 и TLK 1000; в каждом случае суффикс, по-видимому, указывает на диаметр судна в сантиметрах. «Толока-400» имеет длину около 12 метров и оснащена гибридной силовой установкой, обеспечивающей дальность плавания около 1380 км и автономность до двух месяцев.

Будучи настоящей подводной лодкой, TLK-400 может действовать на глубине до 300 метров. Типичные задачи включают разведку, минирование, ретрансляцию связи и, конечно же, непосредственную атаку. TLK-400 может нести боеголовку весом 450 кг, что делает ее мощнее американской тяжелой торпеды Mk48.

Производители заявляют, что их беспилотные подводные аппараты обладают высокой степенью автономности и оснащены искусственным интеллектом на основе нейронных сетей для обнаружения и навигации.

Это сложная область, и никаких подробностей, испытаний или ограничений не приводится, но если беспилотные подводные аппараты просто вылетают на определенную точку и устанавливают мину или подрывают ее, им, возможно, не потребуется слишком сложная конструкция.

Морские мины — сильно недооцененное оружие. Им не хватает блеска самолетов и ракет, но они чрезвычайно эффективны. Во Второй мировой войне американские минеры потопили более тысячи вражеских судов, не потерпев ни одной потери подводной лодки или судов при минировании.

Противоминная борьба требует значительных усилий со стороны флота, а наличие мин будет затруднять и задерживать операции, даже если не наносит ущерба. Но именно эти стационарные цели будут беспокоить Путина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com