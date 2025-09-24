закрыть
24 сентября 2025, среда, 10:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Он храбрый и ведет отважную борьбу»: Белый дом опубликовал фото Зеленского с Трампом

  • 24.09.2025, 9:55
  • 1,480
«Он храбрый и ведет отважную борьбу»: Белый дом опубликовал фото Зеленского с Трампом
Фото: @WhiteHouse

После заявления президента США о том, что Украина может вернуть все свои территории.

На официальной странице Белого дома в X появилось фото президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа.

В публикации приводятся слова Трампа о том, что Зеленский «храбрый человек и ведет отважную борьбу». На фото видно улыбающегося Зеленского и Трампа, который ведет с ним дискуссию.

«Он храбрый человек и ведет отважную борьбу», — говорится в публикации.

После встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории, оккупированные Россией.

«После того, как я ознакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России, а также увидел экономические проблемы, которые она вызывает России, я считаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, имеет все возможности бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а особенно НАТО, возвращение к первоначальным границам, откуда началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы нет?» — написал президент США.

Позже Зеленский назвал очень позитивным сигналом такое заявление Трампа.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников