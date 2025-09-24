«Он храбрый и ведет отважную борьбу»: Белый дом опубликовал фото Зеленского с Трампом
- 24.09.2025, 9:55
- 1,480
После заявления президента США о том, что Украина может вернуть все свои территории.
На официальной странице Белого дома в X появилось фото президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа.
В публикации приводятся слова Трампа о том, что Зеленский «храбрый человек и ведет отважную борьбу». На фото видно улыбающегося Зеленского и Трампа, который ведет с ним дискуссию.
«Он храбрый человек и ведет отважную борьбу», — говорится в публикации.
"He's a brave man, and he's putting up one hell of a fight." - @POTUS with President @ZelenskyyUa pic.twitter.com/WHjpeXUqvc— The White House (@WhiteHouse) September 23, 2025
После встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории, оккупированные Россией.
«После того, как я ознакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России, а также увидел экономические проблемы, которые она вызывает России, я считаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, имеет все возможности бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а особенно НАТО, возвращение к первоначальным границам, откуда началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы нет?» — написал президент США.
Позже Зеленский назвал очень позитивным сигналом такое заявление Трампа.