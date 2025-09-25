В Германии запустят сервис удаленного вождения 25.09.2025, 10:31

Фото: Nicoló Lanfranchi/The Guardian

Уже с 1 декабря.

В Германии официально разрешат коммерческую эксплуатацию автомобилей под управлением удаленных водителей. Первой компанией, которая получит разрешение с 1 декабря, станет Vay, основанная в Берлине в 2018 году, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

В отличие от привычных роботакси, машина Vay доставляется к пользователю реальным водителем, управляющим ею дистанционно из центра управления. Сев за руль, клиент может сам доехать до нужного места, а парковку и обратный выезд снова возьмет на себя удаленный оператор.

Для управления используются педали, руль и три больших экрана, транслирующие изображение с камер автомобиля. Водитель также слышит звуки с улицы и ощущает неровности дороги благодаря сенсорам. В случае чрезвычайной ситуации машину можно мгновенно остановить нажатием аварийной кнопки.

По словам главы Vay Томаса фон дер Оэ, цель компании — сделать владение личным автомобилем ненужным и снизить нагрузку на города. Тарифы обещают вдвое ниже нынешних сервисов каршеринга.

Закон, принятый Бундестагом летом, позволяет эксплуатацию удаленных машин в определенных зонах при условии соблюдения всех норм безопасности. Германия пока не так смела, как США, где Waymo и Cruise уже тестируют беспилотные авто, но готова к экспериментам.

Набор сотрудников проблем не вызывает: среди новых операторов — бывшие водители такси, Uber и дальнобойщики. «Люди воспринимают это как профессию будущего: нормальные смены, перерывы, работа в команде», — отметил фон дер Оэ.

