Великая «битва за Молдову» Петр Олещук

25.09.2025, 16:06

Петр Олещук

Есть несколько возможных сценариев.

Парламентские выборы 28 сентября 2025 года в Молдове рассматриваются местными проевропейскими политиками как решающую битву за будущее страны.

Премьер-министр Дорин Речан предупреждает: на фоне нынешнего гибридного противостояния между Россией и Европой голосование может стать полем боя. Он заявляет, что на прошлых выборах фиксировались существенные попытки подтасовки голосов, а в нынешнем году риск ещё выше, поскольку структуры, ориентированные на Москву, рассматривают именно манипуляции с голосованием как путь к победе.

Выборы проходят на фоне усилившегося давления на Молдову. За последний год команда Речана и Санду продвинула реформы, направленные на сближение с ЕС, а евроинтеграция подошла к точке переговоров о вступлении страны в Союз, но этот курс встречает жёсткое сопротивление пророссийской оппозиции.

В предвыборном «раскладе» выделяются две главные силы: правящая PAS во главе с Санду (обещает продолжение реформ, европейскую помощь и сохранение безвиза) и объединённый «Патриотический блок» пророссийских партий. В этот блок вошли соратники Илана Шора и другие популисты, ранее ограниченные в участии из-за связей с Москвой.

Объединённые лозунгами «традиционных ценностей» и антикоррупционной риторикой против PAS, они заявляют о намерении вернуть «дружественное» России правительство и свернуть евроинтеграцию.

На этом фоне основными темами кампании стали энергетика, инфляция и социальные выплаты. PAS настаивает: победа пророссийских сил приведёт к энергетической блокаде, остановке инфраструктурных проектов и свёртыванию социальных компенсаций, а в итоге к утрате безвиза и перспектив членства в ЕС. Их оппоненты обещают «мир с Россией» и жёсткую борьбу с «западными ценностями».

Стороны декларируют приверженность честным выборам, однако уровень напряжённости высок.

Хотя Молдова и не является участником войны в Украине, но фактически оказалась на переднем крае гибридного противостояния. Россия применяет полный спектр мягких и жёстких инструментов: информационные операции, финансовые схемы, запугивание. Дезинформационные сети активно работают в соцсетях и мессенджерах, тиражируя антизападные нарративы. Расследования указывают, что пророссийские силы нанимают блогеров и сетевые «фермы» для создания информационных волн. Сотни аккаунтов в TikTok и Facebook с начала 2025 года публиковали тысячи роликов и постов, продвигая тезисы о якобы неизбежных фальсификациях и абсурдную конспирологию про «евроинтеграцию». Гражданам Молдовы рассказывают истории про то, что вступление в ЕС будет означать, что у них заберут землю, закроют церкви и введут определения про «родителя один» и «родителя два», уничтожив семью как институт общества.

Особенно уязвима диаспора. По словам президента Молдовы, на диаспору оказывается беспрецедентное давление: фиксируются попытки подкупа, всплеск фейковых аккаунтов, координирующих антиевропейские сообщения и дискредитирующих реформы. Кроме того, задействуются церковные и силовые каналы. Сообщается об участии отдельных священнослужителей в распространении пропаганды в сельских общинах, а также о сетях ботов, маскирующихся под иностранные СМИ. Молдова уязвима ещё и из-за Приднестровья. Региона, который центральная власть не контролирует.

Параллельно Запад мобилизует дипломатические и технические ресурсы, чтобы не допустить реванша пророссийских сил. Лидеры ЕС регулярно подтверждают поддержку суверенитета Молдовы. Совместно с Кишинёвом выстроены механизмы мониторинга дезинформации.

Если же говорить о возможных сценариях, то их несколько.

Проевропейская коалиция. Вероятно, что PAS сохранит влияние в парламенте, но может не получить абсолютное большинство и будет вынуждена искать партнёров. Переговоры возможны с умеренными силами. Например, с «Нашей партией» Ренато Усатого (который, впрочем, перед выборами заявлял, что ни в проевропейскую, ни в пророссийскую коалицию вступать не собирается) или с формально проевропейским блоком «Альтернатива». Такая коалиция продолжит курс на ЕС и укрепление безопасности, но без монолитного контроля будет хрупкой. Оппозиция способна блокировать решения, провоцируя политические кризисы и риск досрочных выборов.

Пророссийское большинство. Менее вероятно, но вполне возможно: «Патриотический блок» может собрать большинство при поддержке части умеренных, сформировав лояльную Москве коалицию. Тогда Молдова ускорит разворот к России: свернёт подготовку к членству в ЕС, восстановит прежние экономические связи, снизит давление на связанных с Кремлём олигархов. Внешнеполитические последствия включают охлаждение отношений с ЕС и НАТО и рост военной угрозы для региона, учитывая фактор Приднестровья. Хотя конституцию пророссийски силы поменять не смогут, но тактически смогут осуществить заметный разворот.

Партийный «пат» или затяжной кризис. Возможна ситуация, когда ни PAS, ни пророссийский блок не набирают 51 мандат, а разные потенциальные партнеры основных игроков окажутся неспособны сформировать стойкое большинство. Тогда последуют трудные коалиционные переговоры, вероятны недолговечные правительства или повторные выборы. Экономика и реформы при этом рискуют оказаться в подвешенном состоянии. Ключевым условием легитимности результата станет прозрачность подсчёта голосов. Любое впечатление о непрозрачности усилит информационные атаки и социальную напряжённость.

Исход голосования ощутимо повлияет на соседей. Молдова граничит с Украиной, и стабильность либо хаос в Кишинёве напрямую касаются безопасности нашего региона. Успех европейского курса облегчит кооперацию в энергетике и инфраструктуре, усилит устойчивость к внешнему давлению и создаст окно для инвестиций и помощи ЕС. Разворот к Москве, напротив, усложнит региональную координацию, повысит риски на украинском юго-западном направлении и усилит роль Приднестровья как точки уязвимости.

Для Украины это все важно по нескольким причинам. Во-первых, Молдова может быть использована как плацдарм для гибридных атак на Украину, если там появится пророссийская власть. Во-вторых, Молдова – основной партнер Украины по евроинтеграции, после того как «отпала» ставшая уже пророссийской Грузия. «Отпадение» еще и Молдовы может привести к тому, что евроинтеграция в регионе существенно затормозится.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

