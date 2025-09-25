«Висла» белоруса Чичкана пробилась в 1/16 Кубка Польши
Белорус защищает ворота краковской команды.
В матче 1/32 финала Кубка Польши по футболу краковская «Висла» (Д2) в гостях встречалась с «Бытом-Оджаньский» (Д3).
Поединок завершился победой клуба из Кракова со счетом 1:0 — единственный мяч на 82-й минуте забил испанский форвард «Вислы» Анхель Родадо.
В составе победителей белорусский голкипер Антон Чичкан находился в запасе. Для нашего соотечественника это второе попадание в заявку в нынешнем сезоне. В официальных матчах белорус пока не принимал участия.
Соперник «Вислы» по 1/16 финала турнира станет известен позже.