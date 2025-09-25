«Висла» белоруса Чичкана пробилась в 1/16 Кубка Польши 25.09.2025, 22:25

Антон Чичкан

Белорус защищает ворота краковской команды.

В матче 1/32 финала Кубка Польши по футболу краковская «Висла» (Д2) в гостях встречалась с «Бытом-Оджаньский» (Д3).

Поединок завершился победой клуба из Кракова со счетом 1:0 — единственный мяч на 82-й минуте забил испанский форвард «Вислы» Анхель Родадо.

В составе победителей белорусский голкипер Антон Чичкан находился в запасе. Для нашего соотечественника это второе попадание в заявку в нынешнем сезоне. В официальных матчах белорус пока не принимал участия.

Соперник «Вислы» по 1/16 финала турнира станет известен позже.

