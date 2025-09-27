NI: Может ли НАТО разместить ядерные F-35 у границ России? 27.09.2025, 16:43

1,000

Эстония готова принять самолеты.

Эстония заявила о готовности разместить на своей территории самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, включая британские истребители F-35A Lightning. Это решение вызвало резкую реакцию Москвы, которая расценила возможное размещение ядерных самолетов в регионе как «непосредственную угрозу», пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Эстония, как и Латвия и Литва, не располагает собственными боевыми самолетами и полагается на других членов НАТО, включая Великобританию, для выполнения задач по патрулированию воздушного пространства. Недавнее нарушение эстонского воздушного пространства российскими МиГ-31 потребовало вмешательства итальянских F-35, участвующих в миссии НАТО.

Британские ВВС планируют получить дюжину истребителей F-35A, которые смогут интегрироваться в ядерную политику НАТО. После поступления этих самолетов на вооружение это будет первый раз с 1998 года, когда британские ВВС снова примут участие в ядерных миссиях. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал приобретение F-35 «самым значительным усилением ядерного потенциала страны за целое поколение».

Хотя официальных планов по размещению этих самолетов в Эстонии или других странах Балтии пока нет, готовность Таллинна рассмотреть такой вариант уже вызвала озабоченность в Лондоне. Некоторые британские чиновники предупредили, что это может быть воспринято «не как сдерживание, а как провокация».

Исторически Эстония входила в систему обороны СССР и могла быть целью удара НАТО во время Холодной войны. Сегодня страна — независимый государственный субъект с резко антироссийской позицией, однако у России, вероятно, есть ядерное оружие в Калининградской области, что делает регион особенно чувствительным к любым изменениям военной инфраструктуры НАТО.

