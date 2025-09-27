В России закрывают архивы о советских репрессиях 4 27.09.2025, 19:13

1,062

Исследователям больше не выдают дела жертв сталинского террора.

Архивы в нескольких регионах России перестали выдавать исследователям дела репрессированных в советское время. Об этом рассказал автор канала «Репрессии в Свердловске» Олег Новоселов. По его словам, в пятницу в Государственном архиве административных органов Свердловской области исследователям сообщили, что теперь такие дела будут доступны только родственникам репрессированных. Там сослались на приказ Росархива № 38 (от марта 2025 года), посвященный порядку отнесения документов к «служебной информации ограниченного распространения». Им вводится процедура, по которой Росархив (госорган, координирующий работу архивов) может закрывать доступ к архивным делам, если в связи с их распространением возникает «потенциальная угроза интересам РФ».

По словам Новоселова, в ряде других регионов люди столкнулись с аналогичной проблемой. В частности, исследователь Василий Редекоп, который обратился за разъяснениями в Росархив, Минюст и Управление президента РФ. В ответах ведомств, которые он выложил в LiveJournal, говорится о необходимости защиты архивной информации от «искажения исторических фактов и событий либо их полной ложной интерпретации, либо использования в интересах недружественных государств и территорий». Особенно чиновники выделили «иноагентов» и иностранных граждан, которые могут завладеть «чувствительной информацией» из российских архивов.

«Наделение Росархива указанными полномочиями было продиктовано, прежде всего, необходимостью защиты интересов Российской Федерации в условиях беспрецедентного экономического, политического и информационного давления на Российскую Федерацию и совершения в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественных действий иностранными государствами», — сказано в письме управделами президента.

Новоселов подчеркивает, что такая практика сделает проведение исследований о политических репрессиях невозможным. Этот запрет противоречит федеральному закону об архивном деле, заявил он: «Если отвлечься от формулировок, то поражает, как стало возможным руководствоваться не Федеральным законом, а некими подзаконными актами, которые могут своими уточнениями перевернуть действующий закон ровно наоборот».

Закон № 125‑ФЗ устанавливает 75‑летний срок ограничения доступа к архивным документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу его безопасности, со дня создания таких документов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com