В Норвегии из-за дрона развернули пассажирский авиарейс 29.09.2025, 8:42

Фото: wikipedia

Аэропорт в Тромсе в связи с этим временно закрыли.

В воскресенье вечером в Норвегии из-за дрона развернулся пассажирский авиарейс, следовавший из Осло в город Бардуфосс на севере страны.

Об этом сообщает NRK.

В 23:30 по местному времени авиакомпания Norwegian подтвердила: рейс, следовавший из Осло в Бардуфосс, был вынужден развернуться.

«Рейс, следовавший из Осло в Бардуфосс, был вынужден развернуться из-за обнаружения дрона», – сообщил NRK пресс-секретарь Norwegian.

По данным Flightradar, самолет Norwegian развернулся в 20:47. В то же время уже в 21:15 из аэропорта вылетел другой самолет.

