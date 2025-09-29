Медведь держит в панике деревню в Логойском районе 29.09.2025, 9:12

иллюстративное фото

Местные жители выходят на улицу с опаской.

Недалеко от деревни Селище Логойского района появился неожиданный «гость». Опасный вор-рецидивист охотится не за деньгами или ценностями, а за медом, сообщает СТВ.

Первый «налет» произошел в ночь с 22 на 23 сентября: пострадала пасека местного жителя Анатолия Вайды.

«Во вторник утром, как обычно, я обошел хозяйство. Подошел к пчелам — один улей лежит на земле. Подошел ближе, смотрю: рамки порваны, валяются. Я их собрал, поставил обратно», — рассказал мужчина.

На следующую ночь медведь вернулся. Анатолий, опытный охотник, предположил, что зверь запасается к зиме, и подготовился: установил датчик света и радио. Но косолапый оказался хитрее — забрал рамки и ушел лакомиться добычей подальше от пасеки.

Этим дело не ограничилось: вскоре хищник наведался и на пасеку Сергея Конькова.

«Не знаю, как он в полный рост, но, как говорят, в холке — 750 миллиметров», — описал размеры животного хозяин пасеки.

Теперь местные жители выходят на улицу с опаской. Валентина Степанова призналась, что тревожится за свою безопасность:

«С одной стороны, медведя понять можно. А с другой — жить с хищником рядом страшно. Вдруг в следующий раз ему не меда захочется».

