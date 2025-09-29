Первые признаки большого кризиса в России? 1 Иван Яковина

29.09.2025, 9:18

3,048

Иван Яковина

РФ может ждать разрушение банковской системы.

Отличные (хотя и ожидаемые) новости: в России повысили НДС сразу на два процента — до 22%.

Это повлечет за собой падение инвестиций и деловой активности, обнищание населения, ускорение рецессии, но главное — обеспечит рост инфляции.

Повышение НДС — это некий аналог «частичной мобилизации», но не в армии, а в экономике — жесткая, непопулярная, даже опасная мера, гарантирующая проблемы в недалеком будущем. Но без нее полный обвал может наступить уже сейчас.

Впрочем он все равно наступит: повышение НДС даст бюджету максимум триллион. А для покрытия дефицита нужно минимум пять триллионов.

Одним из двигателей «военного экономического чуда» последних трех лет в РФ был банковский сектор — он демонстрировал действительно большие прибыли.

Но этим летом в нем тоже что-то сломалось: В Центробанке РФ признали двукратное падение прибыли банковской системы на 194 млрд рублей — с 397 млрд в июле до 203 млрд рублей в августе.

Это, конечно, пока не кризис и даже не тенденция, а просто тревожный (хотя и громкий) звонок. Посмотрим, что будет по итогам сентября. Если обвал банковских прибылей продолжится, то можно будет говорить о признаках начала большого системного кризиса.

Если события будут развиваться по наилучшему сценарию: в России начнется разрушение банковской системы и люди массово ринутся снимать свои депозиты, то война закончится намного быстрее, чем могла бы.

Но, повторюсь, пока это только спекуляции. Говорить об этом с уверенностью слишком рано.

Иван Яковина, New Voice

