закрыть
29 сентября 2025, понедельник, 10:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Москва получила по морде

  • Александр Невзоров
  • 29.09.2025, 9:55
  • 1,100
Москва получила по морде
Александр Невзоров

Кремлю придется проститься с мечтой о Молдове.

Давненько Москва так не получала по «наглой ботоксной морде».

Все усилия русской агентуры пролезть в парламент Молдовы дали уморительно жалкий результат. Просочившиеся туда «пророссийские силы» настолько малочисленны, что влиять ни на что не смогут и обречены на декоративную роль.

Не помогли Путину ни подкуп ностальгических колхозников, ни шантаж, ни суета попов.

С мечтой о том, что Молдова станет плацдармом для захода орков в Одесскую область, Кремлю тоже придется проститься.

Александр Невзоров, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук