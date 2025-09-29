Москва получила по морде
- Александр Невзоров
- 29.09.2025, 9:55
Кремлю придется проститься с мечтой о Молдове.
Давненько Москва так не получала по «наглой ботоксной морде».
Все усилия русской агентуры пролезть в парламент Молдовы дали уморительно жалкий результат. Просочившиеся туда «пророссийские силы» настолько малочисленны, что влиять ни на что не смогут и обречены на декоративную роль.
Не помогли Путину ни подкуп ностальгических колхозников, ни шантаж, ни суета попов.
С мечтой о том, что Молдова станет плацдармом для захода орков в Одесскую область, Кремлю тоже придется проститься.
Александр Невзоров, Telegram