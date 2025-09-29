Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по Дохе 29.09.2025, 21:03

Звонок состоялся во время встречи премьера Израиля с Трампом в Белом доме.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед Катаром за удар по Дохе, сообщают Channel 12 и журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Нетаньяху провел телефонный разговор с катарским премьером Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джассимом Аль Тани, в ходе которого принес извинения за нарушение суверенитета страны. Он также выразил сожаление из-за гибели сотрудника службы безопасности при атаке.

Позднее источник Reuters уточнил, что звонок Аль Тани состоялся во время встречи Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Другой источник сообщил, что там же находится катарская рабочая группа по переговорам о прекращении огня в секторе Газа. Перед приездом израильского премьера в Вашингтон американский лидер поговорил по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Целью удара Израиля по Катару в начале сентября была группировка ХАМАС, и «ничего больше», заявил ранее Нетаньяху в интервью Fox News. По его словам, Израиль напал не на Катар, так же как США «напали не на Пакистан, когда уничтожали бен Ладена». Основатель «Аль-Каиды» Усама бен Ладен был убит во время спецоперации США в Пакистане в мае 2011 года.

