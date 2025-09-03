Уроки русского бесстыдства2
- Александр Невзоров
- 3.09.2025, 8:23
Историческая реальность забыта и аннулирована.
Председатель Си, как выяснилось, отлично усваивает уроки русского бесстыдства.
Насмотревшись на Россию, которая объявила себя главной победительницей II Мировой войны, Си смекнул, что врать по этому поводу можно совершенно безнаказанно. И тоже, что называется, «газанул», заявив о том, что победой над фашизмом мир обязан, преимущественно Китаю. Историческая реальность, регулярное кромсание японцами первобытной китайской армии, все это забыто и аннулировано.
Любые упоминания о I и II Шанхайском позоре, о поражениях под Нанкином, Шаньдуном, Сючжоу, Кайфыном теперь просто запрещены. Как и то, что роль китайской, как и Сталинской армии - была преимущественно мясной, пока не начался западный Лендлиз.
Предан забвению даже тот факт, что победу в китайско-японской войне 1937-1945 гг. одержали две американские бомбочки «Малыш» и «Толстяк».
Александр Невзоров