Российский «Аэрофлот» разберет на запчасти сразу восемь самолетов Boeing 4 30.09.2025, 9:49

3,066

Долетались.

Группа «Аэрофлот» получит восемь грузовых самолетов Boeing, ранее принадлежавших компании «Волга-Днепр», и намерена использовать их как доноров запчастей для собственного парка. Как сообщает «Коммерсантъ», речь идет о шести Boeing 737–800BCF и двух Boeing 747–400. Эти модели в пассажирских версиях эксплуатируются авиакомпаниями группы — «Аэрофлотом», «Россией» и «Победой». Сделка оценивается примерно в $130 млн.

По данным издания, группа «Волга-Днепр» уже завершила страховое урегулирование с ирландским собственником бортов AerCap. Источники «Коммерсанта» на рынке оценивают приобретение как крайне выгодное для «Аэрофлота», поскольку самостоятельная закупка аналогичного объема комплектующих обошлась бы перевозчику значительно дороже.

Шесть Boeing 737–800BCF прекратили полеты в феврале 2022 года, их эксплуатировал входящий в «Волга-Днепр» перевозчик «Атран». На конец того года балансовая стоимость этих бортов оценивалась в 10,5 млрд руб., то есть от 1,4 до 1,9 млрд руб. за каждый самолет возрастом 21–22 года. Кроме того, у «Атрана» оставались три Boeing 737–400, один из которых был задержан в Кельне.

Еще одна структура «Волга-Днепра», AirBridgeCargo, до введения санкций эксплуатировала четыре Boeing 747–400 F. Два из них к 2024 году были возвращены китайской компании BOC Aviation Limited. Кроме того, на начало февраля 2022 года в сертификате эксплуатанта AirBridgeCargo значились 13 Boeing 747–8 F и один Boeing 777 F.

Участники рынка сомневаются, что «Аэрофлот» или его дочерние перевозчики будут использовать новые самолеты по назначению. Разбор на запчасти — наиболее рациональное решение, поскольку в условиях санкций завозить комплектующие из-за рубежа обходится значительно дороже. «Экономическая эффективность сделки в том, что завести тот же объем комплектующих будет в разы дороже», — отмечает один из собеседников издания.

Исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев также считает маловероятным возвращение «Аэрофлота» в сегмент грузовых перевозок. По его словам, еще с 2006 по 2009 год у группы действовал грузовой перевозчик «Аэрофлот Карго», но после его банкротства в 2010 году компания сосредоточилась на пассажирских рейсах. «В условиях стагнации рынка грузоперевозок дополнительные борта не нужны», — подчеркивает эксперт.

Он исключает и вариант конвертации грузовых Boeing в пассажирские: такие работы слишком дороги. Наиболее логичным решением, считает Пантелеев, остается использование самолетов в качестве доноров или, теоретически, их обмен на пассажирские лайнеры со вторичного рынка через посредников в «дружественных странах». Однако и эта схема малореализуема из-за риска вторичных санкций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com