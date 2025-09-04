закрыть
4 сентября 2025, четверг, 9:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны уничтожили две РЛС в Ростовской области РФ

  • 4.09.2025, 8:28
  • 1,724
Дроны уничтожили две РЛС в Ростовской области РФ

Опубликовано видео ударов.

В ночь на 4 сентября 2025 года дроны атаковали военные объекты на территории Ростовской области РФ. Об этом сообщили российские Telegram-каналы, пишет Диалог.UA.

Судя по сообщениям Telegram-каналов, воздушную тревогу в Ростовской области объявили примерно в 1:48.

Утверждается, что дроны уничтожили в этой области две военные радиолокационные станции (РЛС). В качестве доказательства приводятся снимки пожаров NASA.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов