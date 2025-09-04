Дроны уничтожили две РЛС в Ростовской области РФ 4.09.2025, 8:28

Опубликовано видео ударов.

В ночь на 4 сентября 2025 года дроны атаковали военные объекты на территории Ростовской области РФ. Об этом сообщили российские Telegram-каналы, пишет Диалог.UA.

Судя по сообщениям Telegram-каналов, воздушную тревогу в Ростовской области объявили примерно в 1:48.

Утверждается, что дроны уничтожили в этой области две военные радиолокационные станции (РЛС). В качестве доказательства приводятся снимки пожаров NASA.

