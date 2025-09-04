закрыть
4 сентября 2025, четверг, 11:27
Путину стоит пересадить себе голову

2
  • Альфред Кох
  • 4.09.2025, 10:58
  • 1,910
Путину стоит пересадить себе голову
Альфред Кох

А к новой голове, можно и туловище помоложе приделать.

Путин и Си говорили о сокровенном: о вечной жизни. И в ходе этой оживленной дискуссии выдали свои истинные приоритеты и тайные страхи. Они успокаивали друг друга и утверждали, что в семьдесят лет человек, в сущности, еще ребенок, а если к тому же постоянно пересаживать себе то одни, то другие органы, то можно дожить до 150 лет.

Вот Путину я бы уже давно рекомендовал пересадить голову. Нынешняя уже совсем никуда не годится: плешивая и пегая какая-то. Краска на ней какими-то полосками: то белыми, то черными… Как у тигра.

Надо найти молодую, новую голову с густой шевелюрой… А старую выкинуть на помойку… Вряд ли кто-то захочет взять ее себе… Старая путинская голова будет никому не нужна… А к новой голове, можно и туловище помоложе приделать. Тогда не то что 150, тогда можно и все 200 лет прожить.

Но вряд ли Путин имеет претензии к своей голове. Как ту не вспомнить старую мудрость, что самая справедливо распределенная вещь на свете - это ум: каждый человек

Альфред Кох, «Фейсбук»

