Путину стоит пересадить себе голову

Путину стоит пересадить себе голову2
- Альфред Кох
- 4.09.2025, 10:58
- 1,910
А к новой голове, можно и туловище помоложе приделать.
Путин и Си говорили о сокровенном: о вечной жизни. И в ходе этой оживленной дискуссии выдали свои истинные приоритеты и тайные страхи. Они успокаивали друг друга и утверждали, что в семьдесят лет человек, в сущности, еще ребенок, а если к тому же постоянно пересаживать себе то одни, то другие органы, то можно дожить до 150 лет.
Вот Путину я бы уже давно рекомендовал пересадить голову. Нынешняя уже совсем никуда не годится: плешивая и пегая какая-то. Краска на ней какими-то полосками: то белыми, то черными… Как у тигра.
Надо найти молодую, новую голову с густой шевелюрой… А старую выкинуть на помойку… Вряд ли кто-то захочет взять ее себе… Старая путинская голова будет никому не нужна… А к новой голове, можно и туловище помоложе приделать. Тогда не то что 150, тогда можно и все 200 лет прожить.
Но вряд ли Путин имеет претензии к своей голове. Как ту не вспомнить старую мудрость, что самая справедливо распределенная вещь на свете - это ум: каждый человек
Альфред Кох, «Фейсбук»