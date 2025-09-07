закрыть
Ферстаппен установил исторический рекорд Формулы-1

  • 7.09.2025, 4:00
Ферстаппен установил исторический рекорд Формулы-1

Видео.

Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Италии, 16-го этапа текущего сезона королевских автогонок.

Пилот Ред Булла завоевал поул с рекордом круга на трассе в Монце — 1 минута 18,792 секунды.

Кроме того, нидерландец проехал самый быстрый круг в истории Формулы-1 по средней скорости — 264,682 км/ч, сообщает пресс-служба турнира.

Ферстаппен превзошел достижение Льюиса Хэмилтона пятилетней давности (264,362 км/ч).

Вторым в квалификации в Монце стал пилот Макларена Ландо Норрис, третьим — его напарник Оскар Пиастри. Гран-при состоится завтра, 7 сентября.

Ферстаппен, который выиграл четыре последних сезона Формулы-1, занимает третье место в зачете пилотов, отставание от лидера Пиастри составляет более ста очков. В этом сезоне Макс выиграл только две гонки — в Японии и Эмилии-Романьи.

