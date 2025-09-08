Невидимая война России против Европы 3 Петр Олещук

8.09.2025, 10:28

3,998

Петр Олещук

Особую тревогу вызывает Беларусь.

В конце августа самолёт председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оказался без спутниковой навигации во время захода на посадку в Болгарии. Пилоты были вынуждены сажать самолёт, используя бумажные карты и наземные радиомаяки. Европейские чиновники подтвердили: навигационная система самолёта была намеренно заглушена, и подозрения сразу пали на Россию. Этот инцидент ярко продемонстрировал новую скрытую угрозу для континента – целенаправленное вмешательство РФ в работу GPS-навигации в воздушном пространстве Европы.

Случай с самолётом фон дер Ляйен лишь вершина айсберга. По данным совместного отчёта Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, только за первые четыре месяца 2025 года более 122 тысяч авиарейсов столкнулись с проблемами спутниковой навигации в небе Северной и Восточной Европы. Эти сбои вызваны глушением сигналов и «спуфингом» координат, когда навигационным системам передаётся ложная информация о местоположении.

Последствия варьировались от временной потери связи со спутниками до отказа бортовых систем, которые не удавалось восстановить до самой посадки.

По данным специалистов, источники помех однозначно локализованы на территории России: в Калининградской области, районе Санкт-Петербурга, а также в Смоленске и т.д. Именно оттуда военные установки РФ излучают мощные сигналы, заглушающие спутниковое вещание над соседними странами. Аналогичные инциденты происходят и в странах Балтии. В прошлом году из-за российских помех два рейса Finnair не смогли приземлиться в эстонском Тарту, а в январе этого года пилоты Ryanair прервали посадку в Вильнюсе.

Европейские государства рассматривают подобные действия как часть широкой кампании гибридной войны, которую Кремль ведёт против Запада. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прямо назвал глушение GPS элементом «гибридных угроз». По его словам, такие атаки могут иметь катастрофические последствия и поэтому воспринимаются Альянсом крайне серьёзно.

Электронные атаки лишь один фронт этой войны. Москва также прибегает к диверсиям против инфраструктуры, кибератакам, дезинформации и шпионажу. Общая цель очевидна: дестабилизировать Европу и продемонстрировать её уязвимость перед российским давлением.

Агрессивное поведение России в воздухе Европы подтверждает, что Владимир Путин не собирается останавливаться на Украине. Параллельно с войной против Киева Кремль демонстрирует готовность бросать вызов соседям.

Особую тревогу вызывает Беларусь, превращённая в плацдарм для российских демонстраций силы. В августе–сентябре там проходят масштабные учения «Запад-2025», в которых задействованы около 30 тысяч российских и белорусских военнослужащих, включая части с ядерным оружием и новейшими ракетами. По данным Минобороны Польши, сценарии учений предусматривают удары по Польше и странам Балтии, то есть прямое столкновение с НАТО.

В ответ Польша, Литва, Латвия и Эстония проводят зеркальные манёвры НАТО с участием 40 тысяч солдат. В Варшаве предупреждают о возможных провокациях во время «Запад-2025». От кибератак до навигационных сбоев.

Для ЕС и НАТО ситуация с глушением GPS стала тревожным сигналом. Евросоюз уже заявил о планах укрепить оборонные возможности, запустив дополнительные спутники для мониторинга перехвата сигналов. НАТО, в свою очередь, разрабатывает технологии противодействия электронному глушению.

Очевидно, что российская угроза выходит далеко за пределы Украины. Она охватывает и цифровое пространство, и мирное небо над европейскими городами. Эта невидимая война ставит под угрозу жизни мирных граждан, подрывает доверие к базовым элементам безопасности.

Все это показывает, как далеко зашла российская дестабилизация Европы. И действует Россия привычным образом, проверяя противника «на вшивость», выявляя его реакции и слабые точки. И если результат ее «удовлетворит», то агрессия из гибридной неумолимо сползет к активной. Тем более, что в России вряд ли действительно планируют захватывать или оккупировать Европу.

Пока что им хватит ограниченных военных провокаций, которые бы показали слабость коллективной европейской безопасности, незащищенность ее членов перед лицом внешней Угрозы. Нужно сломить систему, посеять хаос, неуверенность и страх, чтобы потом продвигать нужных политиков, навязывать «дружбу» с Россией, разлагать противников изнутри.

Необходимо напомнить, что перед полномасштабным вторжением в Украину, Россия в 2021 году предъявила ультиматум не Украине, а НАТО, требуя вернуться к «границам 1991 года». То есть, вернуть ей всю «зону влияния СССР». Начавшаяся потом война мыслилась российским руководством как война против Европы и Запада. И в этом плане, как видим, ничего не изменилось.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com