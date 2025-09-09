«Исчезающая армия»: россияне массово дезертируют с фронта 9.09.2025, 7:44

2,418

Побеги приобрели массовый характер.

Влиятельный украинский OSINT-аналитик Tatarigami и его команда Frontelligence Insight опубликовали результаты масштабного исследования, посвященного самовольному оставлению частей в армии РФ. И оно показывает резкий рост дезертиров в рядах армии Путина.

Подробности Tatarigami опубликовал в своем аккаунте в Х.

Согласно их данным, количество побегов и случаев дезертирства в российской армии за последние месяцы выросло в два-три раза. Речь идет не о единичных эпизодах: база содержит 13 807 подтвержденных случаев самовольного оставления части, зафиксированных с 2022 года по июль 2025-го.

Особенно тревожным для Кремля стал 2025 год. Уже к июлю число зарегистрированных случаев достигло уровня всего 2024 года, что указывает на удвоение темпов дезертирства. Исследователи отмечают: в то время как в начале войны случаи побегов были относительно редкими, сейчас это явление носит массовый характер.

Из 13 807 случаев, рассмотренных аналитиками, 11 341 касаются контрактников, 2 457 – мобилизованных, еще 9 – других категорий, включая срочников. Таким образом, подавляющее большинство дезертиров – именно контрактные военнослужащие.

Примером является 30-я отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии РФ. С апреля 2023-го по март 2025 года там официально зафиксировали 1 988 случаев дезертирства и самовольного ухода. За неполные два года число беглецов сопоставимо с половиной состава бригады. Особенно резко показатель вырос в 2024 – 2025 годах.

По оценкам аналитиков, именно контрактники составляют 73,6% дезертиров в этом подразделении. Мобилизованные фигурируют лишь в 4,38% случаев, однако это может быть связано с высокой смертностью среди них, а не с большей дисциплиной.

Отдельно отмечается резкий рост дезертирства непосредственно на поле боя: с лета 2024 года их число выросло более чем в десять раз. Эти данные подчеркивают обострение кризиса в войсках, несмотря на жесткие меры, включая внесудебные расправы.

Эксперты подчеркивают, что зарегистрированные случаи – это не кратковременные прогулы, а официальные дела, которые квалифицируются в России как уголовные преступления.

Еще один важный вывод касается качества российских войск. Несмотря на то что Москва продолжает выполнять планы по набору личного состава, растущая доля пополнений идет за счет заключенных и лиц под следствием. Это напрямую отражается на боеспособности армии и моральном состоянии подразделений.

По мнению команды Frontelligence Insight, нынешние цифры еще не означают немедленного коллапса российской армии. Однако стремительный рост дезертирства показывает: даже самые жесткие меры не способны остановить этот процесс. Проблема становится системной и углубляется с каждым месяцем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com