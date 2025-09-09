закрыть
9 сентября 2025, вторник, 8:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия сегодня — вассал Пекина

1
  • Гарри Каспаров
  • 9.09.2025, 7:48
  • 1,408
Россия сегодня — вассал Пекина
Гарри Каспаров

Путин сдал РФ Китаю.

Совершенно очевидно: оформлен интернационал диктаторов под абсолютным руководством Пекина. Заискивающее ничтожество Путин окончательно закрепил свой вассальный статус и сдал Россию Китаю. Россия сегодня – вассал Пекина, вся внешняя политика России формируется и утверждается именно там. Это закономерный итог многолетней политики путинского режима.

Война в Украине будет продолжаться, потому что Китаю она выгодна. С одной стороны, она отвлекает внимание Запада, высасывает его ресурсы, создает трения между США и Европой. С другой стороны, война опустошает Россию.

Территорию от Владивостока до Байкала, площадью 1,5 млн кв², Пекин рассматривает как временно оккупированную. И чем меньше в России останется мужского населения, тем проще Китаю будет эту территорию осваивать.

Показательно, что Си Цзиньпин прибыл на саммит ШОС не в западном костюме, как все остальные, а в маоистском кителе. Диктаторы всегда выстраивают символику тщательно, транслируя через детали свои политические сигналы. Си выбрал этот костюм как знак своего лидерства в альянсе диктаторов и открытого вызова Западу.

Гарри Каспаров, «Фейсбук»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох