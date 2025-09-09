Россия сегодня — вассал Пекина1
- Гарри Каспаров
- 9.09.2025, 7:48
- 1,408
Путин сдал РФ Китаю.
Совершенно очевидно: оформлен интернационал диктаторов под абсолютным руководством Пекина. Заискивающее ничтожество Путин окончательно закрепил свой вассальный статус и сдал Россию Китаю. Россия сегодня – вассал Пекина, вся внешняя политика России формируется и утверждается именно там. Это закономерный итог многолетней политики путинского режима.
Война в Украине будет продолжаться, потому что Китаю она выгодна. С одной стороны, она отвлекает внимание Запада, высасывает его ресурсы, создает трения между США и Европой. С другой стороны, война опустошает Россию.
Территорию от Владивостока до Байкала, площадью 1,5 млн кв², Пекин рассматривает как временно оккупированную. И чем меньше в России останется мужского населения, тем проще Китаю будет эту территорию осваивать.
Показательно, что Си Цзиньпин прибыл на саммит ШОС не в западном костюме, как все остальные, а в маоистском кителе. Диктаторы всегда выстраивают символику тщательно, транслируя через детали свои политические сигналы. Си выбрал этот костюм как знак своего лидерства в альянсе диктаторов и открытого вызова Западу.
Гарри Каспаров, «Фейсбук»