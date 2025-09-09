Стало известно имя белoрусского дипломата в Чехии, который мог иметь отношение к шпионской сети 9.09.2025, 15:39

Речь идет о советнике посольства в Праге.

Стало известно имя белорусского дипломата в Чехии, которого связывают с разоблаченной сетью спецслужб Беларуси в Европе: по данным «Радыё Свабода», это советник посольства в Праге Николай Дукшта.

О раскрытии шпионской сети КГБ, действовавшей в Европе, чешские силовые структуры сообщили вечером 8 сентября. Тогда же стало известно о задержании в Румынии бывшего заместителя руководителя Службы разведки и безопасности Молдовы 47-летнего Александру Балана. Его обвиняют в шпионаже в пользу Беларуси и государственной измене путем передачи информации, составляющей государственную тайну.

По данным спецслужб Чехии, к делу причастен «белoрусский разведчик, работавший в Чехии под прикрытием дипломата». Об этом говорится в официальном сообщении Службы безопасности и информации Чехии.

«Служба разведки и безопасности совместно со спецслужбами Румынии и Венгрии успешно вмешалась и раскрыла белoрусскую разведывательную сеть, построенную в Европе. В связи с этой международной операцией принято решение о высылке белoрусского разведчика, который работал в Чехии под прикрытием дипломата», — говорится в сообщении чешской спецслужбы в соцсети X.

На запрос «Радыё Свабода» представитель Службы безопасности и информации Чехии (BIS) ответил, что публикация дополнительной информации по делу может повредить расследованию, которое продолжается.

По информации издания из дипломатических источников, речь может идти о сотруднике посольства Беларуси в Праге Николае Дукште. По крайней мере с 2024 года он занимает там должность советника и занимается административными вопросами. Имя Николая Дукшты официально опубликовано в списке сотрудников белoрусского посольства в Праге, размещенном на сайте МИД Чехии.

