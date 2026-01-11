закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:37
Келлог о Зеленском: США не видели такого лидера со времен Линкольна

10
  • 11.01.2026, 16:45
  • 10,638
Келлог о Зеленском: США не видели такого лидера со времен Линкольна
Кит Келлог

Спецпредставитель Трампа в восторге от президента Украины.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского упрямым политиком в хорошем смысле этого слова. Он объяснил это тем, что Зеленский имеет собственное мнение и не боится его высказывать.

Об этом Кэллог заявил в интервью ITV News.

«Он жесткий су*ин сын... Он упрямый. У него есть собственное мнение. И он не боится его высказывать. Он умеет работать с медиа. Он — лидер, который находится под постоянным давлением и в то же время является мужественным. И я сказал людям в администрации, что в США мы не видели такого лидера со времен Авраама Линкольна», — заявил Келлог.

Также он рассказал, что однажды сказал президенту США Дональду Трампу: «Сэр, он очень похож на вас».

