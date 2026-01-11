закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сын последнего иранского шаха: Я готов вернуться в Иран

1
  • 11.01.2026, 21:51
  • 1,946
Сын последнего иранского шаха: Я готов вернуться в Иран
Реза Пехлеви

Реза Пехлеви призвал протестующих иранцев к силовому захвату власти в стране.

Сын свергнутого в 1979 году шаха Реза Пехлеви заявил в эфире телеканала Fox News, что готов вернуться в Иран.

«Я готов вернуться в Иран при первой же возможности. Я уже планирую это», — отметил Пехлеви.

Он добавил, что получал предложения возглавить «переходный период» и также выразил готовность сделать это.

До этого Пехлеви призвал протестующих иранцев к силовому захвату власти в стране.

Он также призвал жителей Ирана, прежде всего работников ключевых отраслей экономики, присоединиться к всеобщей забастовке.

Проживающий в США Реза Пехлеви, отец которого покинул Иран в 1979 году после Исламской революции, добавил, что хотел бы вернуться на родину, чтобы в решающий момент находиться рядом со своими соотечественниками.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов