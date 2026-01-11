Сын последнего иранского шаха: Я готов вернуться в Иран 1 11.01.2026, 21:51

Реза Пехлеви

Реза Пехлеви призвал протестующих иранцев к силовому захвату власти в стране.

Сын свергнутого в 1979 году шаха Реза Пехлеви заявил в эфире телеканала Fox News, что готов вернуться в Иран.

«Я готов вернуться в Иран при первой же возможности. Я уже планирую это», — отметил Пехлеви.

Он добавил, что получал предложения возглавить «переходный период» и также выразил готовность сделать это.

Он также призвал жителей Ирана, прежде всего работников ключевых отраслей экономики, присоединиться к всеобщей забастовке.

Проживающий в США Реза Пехлеви, отец которого покинул Иран в 1979 году после Исламской революции, добавил, что хотел бы вернуться на родину, чтобы в решающий момент находиться рядом со своими соотечественниками.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

