13 января 2026, вторник, 15:09
Прислать новость Архив новостей
В Брестской области осудили «агентов СБУ»

12
  • 13.01.2026, 12:22
  • 8,828
В Брестской области осудили «агентов СБУ»

На двоих семейная пара получила 45 лет колонии.

Супругам Дмитрию и Ольге Капузам из Дрогичинского района вынесли приговор. Их обвиняли в «терроризме» и «незаконных действиях с боеприпасами», сообщает правозащитный центр «Вясна».

36-летних Дмитрия и Ольгу Капузов задержали 16 января 2024 года. Супруги родом из Дрогичинского района, жили недалеко от беларусско-украинской границы. После задержания на государственном телевидении вышел пропагандистский видеоролик, в котором обоих обвиняли в контрабанде из Украины. Тогда в общей сложности была задержана группа из 12 человек. По версии пропагандистов, пара якобы работала на спецслужбы Украины. Утверждалось, что жители Дрогичинского района помогали СБУ — забирали взрывчатку и делали тайники на территории Беларуси.

В пропагандистском видео показали, как при задержании Дмитрию прострелили бедро, а позже — как он передвигается на костылях.

«Никакой жалости». В КГБ показали задержание «агентов СБУ» на юге Беларуси и похвастались жестоким избиением подозреваемых

Семейную пару обвиняли по ст. 289 УК (Акт терроризма) и по ч. 4 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Дмитрию назначили 24 года колонии, а Ольге — 21 год. Также им присудили крупные штрафы. Суть обвинений неизвестна, суд проходил в закрытом режиме.

Летом 2025 года супругов внесли в «список террористов».

