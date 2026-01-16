Под Гомелем судебные исполнители откопали из-под снега дом и арестовали

Под Гомелем судебные исполнители откопали из-под снега дом и арестовали1
А что с его хозяйкой?
В агрогородке Еремино Гомельского района судебные исполнители за долги арестовали дом, владелица которого отбывает наказание в России. Здание пришлось откапывать из-под снега, рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
Судебные исполнители арестовали дом в агрогородке Еремино. Принудительное вскрытие жилого помещения прошло с участием представителей сельсовета и районного отдела внутренних дел.
Пустующий дом оказался основательно занесен снегом, так что сотрудникам служб пришлось взяться за лопаты, передает «Зеркало».
Согласно решению суда помещение вскрыли без присутствия хозяйки. В настоящее время она отбывает наказание на территории России. Занимаясь предпринимательской деятельностью, женщина систематически нарушала законодательство, в результате чего накопила долг в размере 2 млн российских рублей (около 25 тысяч долларов).
В счет погашения задолженности ее имущество, находящееся в Беларуси, арестовано и будет реализовано на электронных торгах.