Протесты в Иране вышли на новый уровень 2.01.2026, 8:54

Столкновения между протестующими и силами режима набирают все больший масштаб.

В Иране уже пятые сутки подряд продолжается новая волна протестов из-за резкого ухудшения экономики страны, падения курса риала и соответствующего подорожания жизни. По последним данным протесты распространились на Керманшах, Исфахан, Арак, Сабзевар, Хамадан Караджу и другие провинции; толпы скандируют антиправительственные лозунги и противостоят силам безопасности. По отдельным утверждениям властей страны и правозащитников, по меньшей мере девять человек на этих протестах погибли и несколько десятков пострадали, пишет OBOZ.UA.

Так, во время нападения на полицейский участок в городе Кахдериджан, что в провинции Исфахан, погибли шесть протестующих. Также известно о смерти одного из представителей Корпуса стражей исламской революции – КСИР вместе с силами безопасности пытается противостоять протестам.

Что говорит Хаменеи

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи обвинил врагов ислама в разжигании беспорядков. Он также заявил, что обратится к нации по поводу этих событий, «когда для этого наступит время».

«В последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, включая деньги, оружие, политику и разведывательный аппарат, чтобы создавать проблемы для нашей исламской республики», – сказал аятолла.

Что предшествовало

Напомним, что в Иране вспыхнули протесты в связи с резким падением курса риала и стремительным ростом цен. Первыми на демонстрации вышли работники торговли – торговцы на базарах, владельцы магазинов и тому подобное. Впоследствии к ним присоединились студенты университетов и вообще молодежь.

«Столкновения между протестующими и силами безопасности знаменуют собой значительную эскалацию беспорядков, которые распространились по всей стране с тех пор, как торговцы начали протестовать против действий правительства относительно резкого падения валюты и быстрого роста цен», – отмечает австралийский вещатель SBS.

Что происходит теперь

Только по официальным данным из Тегерана, в течение последних дней только в столице Ирана во время беспорядков было арестовано более 450 человек.

Министерство разведки Ирана заявило, что уже были выявлены несколько «подстрекателей протестов», «и к ним в ближайшее время будут приняты серьезные меры».

Корпус стражей исламской революции также призвал общественность сообщать о любых «подстрекательских элементах».

