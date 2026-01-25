10 интересных фактов, которые следует знать о восстании Кастуся Калиновского

  • 25.01.2026, 12:03
10 интересных фактов, которые следует знать о восстании Кастуся Калиновского

Первый отряд белорусских повстанцев совершил 750-километровый рейд по Полесью и освободил Пружаны.

163 года назад началось восстание, которое в Польше называют «январским», а в Беларуси – восстанием Кастуся Калиновского, по имени одного из его лидеров.

«Белсат» рассказал, что следует знать о тех событиях сегодня.

1.Восстание на территории Королевства Польского было объявлено от имени подпольного временного Национального правительства в Варшаве специальным манифестом, датированным 22 января 1863 года. В нем под «святое знамя Орла, Погони и Архангела» призывались жители бывшей Речи Посполитой, уничтоженной в конце XVIII века в результате разделов Австрией, Пруссией и Россией. В манифесте к борьбе за лучшее будущее против «тирана» (императора Александра II) призывался и «московский народ» – «ведь и сам ты бедный и забитый». Манифест составила поэтесса Мария Ильницкая, одна из первых борцов за эмансипацию женщин в Польше.

2. В Беларуси и Литве восстание изначально готовилось на апрель 1863 года. Но в связи с его началом в Польше подпольный Литовский комитет во главе с Кастусем Калиновским в Вильно объявил о присоединении к борьбе с Российской империей 1 февраля. Литовский комитет назвался Временным провинциальным правительством в Литве и Беларуси. Это было фактически протоправительство Литвы и Беларуси.

3. В ночь на 23 января 1863 года повстанцы совершили 24 нападения на российские гарнизоны в Королевстве Польском, но только 6 из них имели частичный успех. С 23 января крестьянские выступления, приобретавшие характер бунта, охватывают и западную часть Гродненщины.

4.Несмотря на то, что в российской прессе восстание 1863-1864 годов называли словом «мятеж» (в то время сами повстанцы использовали иную характеристику – «революция»), приказом российского императора Александра II восстание постановили считать «военной кампанией» (почти как «специальной»). На территории Беларуси и Литвы за время восстания произошли 1229 битвы и стычки с участием около 220 повстанческих отрядов. Через их ряды, по российским данным, прошли до 77 тысяч человек. Из них погибли 5934 человека (больше всего на Гродненщине и Ковенщине). Потери убитыми с российской стороны составили 403 человека.

5. Одно из величайших сражений восстания произошло 6-7 февраля 1863 года около Семятичей Гродненской губернии (сегодня – Польша в 30 км от границы с Беларусью). В ней почти 4 тысячам повстанцев противостояли 2,5 тысячи российских солдат. Тяжелое поражение в этой битве плохо вооруженных добровольцев, противостоящих регулярной армии, во многом предопределило дальнейший ход восстания, превратившегося в партизанскую войну.

6. Первым отрядом на территории Беларуси стал отряд Романа Рогинского, который в феврале – начале марта 1863 года совершил 750-километровый рейд по Полесью, с занятием Пружан (среди других крупных поселений, захваченных повстанцами из других отрядов, были Ружаны и Горки). Романа Рогинского с его повстанцами схватили крестьяне в окрестностях Житковичей (сегодня – город Гомельской области) и сдали царским властям.

7. Важнейшей стала проблема происоединения крестьян к восстанию. На эту тему в Беларуси и Литве спорили «белые» (умеренные) во главе с Якубом Гейштером и «красные» (радикальные) во главе с Кастусем Калиновским. «Белые» стремились сделать восстание чисто «шляхетским», чтобы не допустить радикальных уступок крестьянам в случае их участия в борьбе. Поэтому в начале восстания от него отстранили Кастуся Калиновского, который с соратниками выпускал для крестьян газету «Мужицкая правда» от имени «Яськи-хозяина из-под Вильно» (с лета 1862 года до лета 1863 года увидели свет 7 номеров).

8. Самая известная битва на территории сегодняшней Беларуси – Миловидская – состоялась 3 июня 1863 года. В ней объединенные отряды с Минщины и Гродненщины во главе с полковником Александром Ленкевичем нанесли поражение российским войскам, потерявшим 10 человек убитыми и 40 ранеными. В 1933 году на месте захоронения 18 повстанцев, погибших в той битве, поставили мемориальную часовню.

9. В июне 1863 года, после развернутых генерал-губернатором Михаилом Муравьевым по кличке «Вешатель» широких репрессий, Кастусю Калиновскому удалось вернуть контроль над Литовским комитетом, в структуры которого входили сначала около 3 тысяч человек. Калиновский объявил себя диктатором, но время было утеряно – очень много повстанцев уже попали за решетку, а на территорию Беларуси и Литвы были направлены более 120 тысяч солдат. Калиновский готовил новое восстание на весну 1864 года, но был схвачен в ночь на 29 января 1864 года в Вильне по доносу предателя Витольда Парфияновича. Того, кто в своих показаниях упомянул и повстанческий пароль:

– Кого любишь?

– Люблю Беларусь!

– Так взаимно!

10. Жертвами репрессий в Беларуси стали 12 483 человека, обвиняемых в участии или сочувствии восстанию и выселенных вглубь России. В Беларусь и Литву переехали тысячи российских чиновников и учителей, которых поощряли к переселению высокими зарплатами и небольшими ценами на конфискованные у повстанцев имения. Но восстание стало толчком для формирования целого «поколения 1863-го», которое осознало свою причастность к беларусскому народу. Среди них – поэты Франтишек Богушевич и Ольгерд Обухович, библиофил Зигмунт Чехович, который повлиял на мировоззрение Янки Купалы, и многие другие. В жилах многих беларусских деятелей текла кровь участников восстания 1863-1864 годов, как у братьев Луцкевичей, стоявших у истоков БНР, Клаудиуша Дуж-Душевского, создателя национального бело-красно-белого флага, Владимира Короткевича, автора известных «Колосьев под серпом твоим» и других.

