ВВС США перебрасывают на Ближний Восток грузы с военного аэродрома в Техасе

ВВС США перебрасывают на Ближний Восток грузы с военного аэродрома в Техасе1
- 26.01.2026, 21:41
Ранее на Ближний Восток прибыл американский авианосец Abraham Lincoln.
Военно-транспортные самолеты ВВС США C-17A Globemaster III осуществляют переброску грузов на Ближний Восток с аэродрома Роберт Грей в штате Техас. Об этом свидетельствуют данные авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange.
Указанный аэродром используется, в том числе, 62-м армейским полком противовоздушной обороны, дислоцированным в Форт-Кавасосе. На этой базе находятся зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD, предназначенные для перехвата баллистических целей.
По данным авиаресурсов, за минувшие 48 часов американские военно-транспортные самолеты выполнили шесть рейсов. В частности, были зафиксированы полеты на авиабазу Муваффак Салти в Иордании, а также один рейс на базу Принц Султан в Саудовской Аравии.