закрыть
4 мая 2026, понедельник, 8:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Одессе из-за атаки российских «Шахедов» бушуют пожары

2
  • 27.01.2026, 8:21
  • 3,586
В Одессе из-за атаки российских «Шахедов» бушуют пожары

Повреждены дома, церковь и детский сад.

В результате ночной атаки российских «Шахедов» в Одессе возросло количество пострадавших. В городе зафиксировано много разрушений и масштабные пожары, под завалами одного из разрушенных домов могут быть люди.

Под ударом ночью 27 января в Одессе оказались несколько жилых многоэтажек и частные дома, а также детский сад и здание церкви в центральной части города. О последствиях обстрела рассказал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его информации, количество раненых в Одессе возросло до трех человек. Однако это количество может возрасти, поскольку в Хаджибейском районе города, где сейчас ситуация самая сложная, из-за атаки была разрушена часть жилого дома: под завалами могли оказаться люди, сообщил Лысак.

«Самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе — там разрушена часть жилого дома. Предварительно, под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы не останавливаются ни на минуту», — отметил чиновник.

В результате атаки на локациях в Одессе поднялись масштабные пожары, добавил чиновник.

Спасатели и другие оперативные службы продолжают работать на местах. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти людей из заблокированных помещений и эвакуировать многих жителей домов.

Данные о последствиях обстрела города уточняются.

Атака на Одессу: что известно

Взрывы в Одессе прогремели около 02:20 часов: перед этим Воздушные силы и мониторинговые каналы предупреждали о движении дронов с моря курсом на город. После этого местные СМИ и власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в городе, разрушениях и пожаре.

По предварительным данным мониторинговых каналов, враг направил на Одессу этой ночью около 15 ударных беспилотников.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко