BYD обогнал Tesla и стал крупнейшим продавцом электромобилей в мире

Продажи китайской компании выросли почти на 28% и достигли 2,26 млн автомобилей.

Китайский автопроизводитель BYD по итогам 2025 года стал крупнейшим в мире продавцом электромобилей, обогнав американскую компанию Tesla. Как пишет Financial Times, это свидетельствует о заметном сдвиге на глобальном рынке электрокаров, где усиливается влияние китайских производителей.

родажи электромобилей компании в 2025 году выросли почти на 28% и достигли 2,26 млн автомобилей. Для сравнения, Tesla отчиталась о глобальных поставках на уровне 1,64 млн машин за тот же период. 2 января компания подтвердила эти данные, уточнив, что итоговый показатель соответствует ранее озвученному прогнозу – около 1,6 млн автомобилей.

Таким образом, Tesla зафиксировала снижение годовых поставок примерно на 8% по сравнению с 2024 годом, что стало вторым годом подряд с отрицательной динамикой.

Эксперты отмечают, что успех BYD отражает стремительный путь компании от регионального игрока к мировому лидеру. Этому способствовали агрессивная ценовая политика, широкий модельный ряд, высокая доля собственного производства, включая аккумуляторы, а также устойчивый спрос на внутреннем рынке Китая. Параллельно BYD активно расширяет присутствие за пределами страны – в Азии, Европе и на развивающихся рынках.

Контраст особенно заметен на фоне отношения главы Tesla Илона Маска к BYD в прошлом. В 2011 году в интервью Bloomberg TV он скептически отозвался о китайской компании, заявив, что не считает ее продукцию конкурентоспособной. Спустя более чем десятилетие BYD не только догнал, но и обошел Tesla по ключевому показателю – годовому объему продаж электромобилей.

BYD (Build Your Dreams) – один из крупнейших автопроизводителей Китая, активно развивающий сегмент электромобилей и гибридов. Компания делает ставку на вертикальную интеграцию, включая собственное производство батарей. Tesla долгое время считалась безусловным лидером мирового рынка электромобилей, однако в последние годы сталкивается с растущей конкуренцией, прежде всего со стороны китайских брендов.

