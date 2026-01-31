закрыть
8 мая 2026, пятница, 10:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Гуляйполем уничтожена колонна грузовиков РФ, ехавших «на парад в Киев»

23
  • 31.01.2026, 18:45
  • 27,856
Под Гуляйполем уничтожена колонна грузовиков РФ, ехавших «на парад в Киев»

ВСУ загнали захватчиков в «Гуляйпольский треугольник».

30 января стало известно, что операторы батальона ВСУ Asgard Отдельной 412-й бригады беспилотных систем Nemesis устроили охоту на колонну грузовиков с пехотой армии РФ.

«Бодро ехали на парад в Киев, но в районе Гуляйполя вдруг передумали», – написали на странице 412-й ОББпС в Facebook, назвав произошедшее настоящей «мистикой».

В СБС сообщили, что, как только БПЛА начали догонять вражеские грузовики, пехотинцы принялись выскакивать из кузовов один за другим. Попытку побега российских солдат от неизбежного возмездия можно увидеть на видео.

В результате успешной операции удалось уничтожить не менее шести грузовиков с пехотой, далеко не всем оккупантам удалось сбежать, количество ликвидированной живой силы пока неизвестно.

«Из Гуляйполя выхода нет», – процитировали операторы БПЛА местную легенду.

Написать комментарий 23

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин