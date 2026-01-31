Под Гуляйполем уничтожена колонна грузовиков РФ, ехавших «на парад в Киев» 23 31.01.2026, 18:45

ВСУ загнали захватчиков в «Гуляйпольский треугольник».

30 января стало известно, что операторы батальона ВСУ Asgard Отдельной 412-й бригады беспилотных систем Nemesis устроили охоту на колонну грузовиков с пехотой армии РФ.

«Бодро ехали на парад в Киев, но в районе Гуляйполя вдруг передумали», – написали на странице 412-й ОББпС в Facebook, назвав произошедшее настоящей «мистикой».

В СБС сообщили, что, как только БПЛА начали догонять вражеские грузовики, пехотинцы принялись выскакивать из кузовов один за другим. Попытку побега российских солдат от неизбежного возмездия можно увидеть на видео.

В результате успешной операции удалось уничтожить не менее шести грузовиков с пехотой, далеко не всем оккупантам удалось сбежать, количество ликвидированной живой силы пока неизвестно.

«Из Гуляйполя выхода нет», – процитировали операторы БПЛА местную легенду.

