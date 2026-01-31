Польша становится экономическим лидером Европы 8 31.01.2026, 16:34

8,020

Фото: charter97.org

Страна вошла в двадцатку крупнейших экономик мира.

В 2025 году экономика Польши достигла отметки в $1 трлн, что, по оценкам экспертов, выведет страну в топ-20 мировых экономик. Валовой внутренний продукт вырос на 3,6% против 3% в 2024 году, свидетельствуют данные Статистического управления Польши. С начала 1990-х годов экономика страны увеличивалась в среднем на 4% в год, что делает Польшу одной из самых быстрорастущих экономик Европы, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Движущими силами успеха стали устойчивое потребление населения и значительные государственные инвестиции. Рост доходов поддерживается стабильным рынком труда, а вложения государства, частично финансируемые ЕС, помогли модернизировать промышленность и развивать цифровые сервисы. «Польша — яркий пример успешной европейской экономической конвергенции», — отмечает профессор Марцин Пянтковски из Варшавского университета Козьминского.

Однако стране предстоит столкнуться с новыми вызовами. Растущие затраты на оплату труда, снижение доходности инвестиций и постепенное сокращение фондов ЕС могут замедлить рост. Дефицит бюджета в 2025 году составил около 6,8% ВВП — выше рекомендованных 3% для стран ЕС. При этом долг частного сектора остается низким, что снижает уязвимость экономики и открывает пространство для частных инвестиций.

Кроме того, Польша сталкивается с демографическими изменениями: старением населения и оттоком квалифицированных специалистов за границу. Привлечение молодежи, опытных работников и мигрантов станет ключевым фактором для поддержания экономического роста.

Успех Польши на глобальной арене подтверждает эффективность открытых рынков, либеральных систем и сильных институций. Страна уже приглашена как гость на саммит G20 в декабре, а постоянное членство даст ей более весомый голос в мировой экономике.

Польша доказала, что из бывшей коммунистической страны можно вырасти в экономического лидера Европы, способного конкурировать на мировом уровне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com