Владимир Зеленский назначил нового главу СБУ 5.01.2026, 16:45

Евгений Хмара

Исполняющим обязанности стал Евгений Хмара.

Президент Украины Владимир Зеленский после отставки Василия Малюка назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ уже подписал Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

Отметим, что Василий Малюк сделал заявление о своей отставке после встречи с Зеленским.

Что известно о Евгении Хмаре

Карьера Евгения Хмары в СБУ отмечена стремительным профессиональным ростом и значительными достижениями в сфере спецопераций.

14 апреля 2023 года указом президента Украины он был назначен начальником Центра специальных операций, который занимается борьбой с терроризмом и защитой участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов.

Через год, 24 августа 2023 года, Хмара получил звание бригадного генерала, а уже 23 июня 2024 года ему присвоили звание генерал-майора.

25 августа 2025 года президент Украины назначил Евгения Хмару начальником Центра специальных операций «А» СБУ, ключевого подразделения спецслужбы, отвечающего за высокопрофильные и асимметричные операции против врага.

Среди самых известных боевых операций Хмары - руководство в 2023 году спецоперацией по освобождению острова Змеиный от оккупантов, которая стала одним из знаковых успехов украинских спецназовцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com