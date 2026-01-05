Зеленский: Василий Малюк уходит с должности главы СБУ

Зеленский: Василий Малюк уходит с должности главы СБУ1
- 5.01.2026, 14:49
Бывшему руководителю поручено усилить направление спецопераций против РФ.
Василий Малюк уходит с должности главы Службы безопасности Украины. Это официально подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Он поручил Малюку сделать направление украинских асимметричных операций самым сильным в мире.
«Встретились с Василием Малюком. Поблагодарил его за боевую работу и предложил сосредоточиться именно на такой работе. Должно быть больше украинских асимметричных операций против оккупанта и российского государства, больше наших сильных результатов в уничтожении врага. Василий Васильевич умеет это лучше всего и именно этим продолжит заниматься в системе СБУ. Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть. Вместе обсудили и кандидатуры, чтобы избрать нового главу СБУ. Слава Украине!» - отметил президент Украины.
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк также заявил об отставке с должности.
«Ухожу с должности председателя Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и дальше будут наносить врагу максимальный ущерб.
Уверен, что сильная и современная спецслужба — залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его. Верю в справедливый мир и расцвет Украины», — цитирует Василия Малюка телеграм-канал СБУ.
Он не уточнил, какую конкректно должность будет занимать.