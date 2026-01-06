Под Гомелем строят крупный военный городок: что известно 6.01.2026, 17:54

1,556

Изменился источник финансирования стройки.

Строительство крупного военного городка в районе деревни Прибор Гомельского района затягивается. Это следует из подписанной Александром Государственной инвестиционной программы на 2026 год. Госресурсы ничего не сообщали об обновленных планах по возведению городка, но скан документа изучил Флагшток и сделал выводы.

В 2026 году на продолжение строительства военного городка, начатого в 2023 году, выделено лишь 64 млн рублей (21,7 млн долларов). Гораздо большие суммы предусмотрены на следующие годы: 200 миллионов рублей в 2027 году и 341,8 миллионов в 2028 году. Из этого следует, что наиболее активная стройка предполагается в последующие годы, но это не означает, что строительство будет окончено в течение этих трех лет.

То же касается и военного полигона: финансирование на его возведение тоже растянуто на ближайшие три года. И если в 2026 году на строительство полигона выделено лишь 15 млн руб., то в 2027 и 2028 годах — 150 млн и 245,7 млн соответственно. Сегодня достоверно неизвестно, что представляет собой полигон. Предположительно, это площадка, расположенная рядом с военным городком около поселка Прибор. Ее преобразование началось параллельно с созданием военного городка. В государственных закупках площадка фигурирует под названием «тактическое поле».

В новой инвестиционной программе также изменился источник финансирования. Если ранее создание военной инфраструктуры в Гомельской области финансировалось из республиканского бюджета, то теперь из целевого бюджетного фонда национального развития.

Ранее в Государственной инвестиционной программе на 2024–2026 годы предполагалось выделение на строительство военного городка почти 400 миллионов рублей, но, как видно, планы скорректировали.

В августе 2025 года кремлевские медиа со ссылкой на командующего Силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил Беларуси Вадима Денисенко сообщали, что Беларусь начала формирование новой бригады сил спецопераций армии, которая будет базироваться в Гомельской области, граничащей с Украиной.

Формирование бригады, по словам Денисенко уже ведется в одной из военных частей Беларуси. Очевидно, речь шла о единственной известной масштабной военной стройке в Гомельской области, расположенной около деревни Прибор в Гомельском районе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com