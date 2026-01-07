Лукашенко снова назначил своему сыну престижную стипендию

Лукашенко снова назначил своему сыну престижную стипендию17
- 7.01.2026, 10:44
- 7,904
Заплатят за это налогоплательщики.
Из резервного фонда Александра Лукашенко выделят 1 млн 34 тыс. рублей на «социальную поддержку одаренных учащихся и студентов», пишет «Зеркало». Среди них значится младший сын диктатора Николай, следует из специального распоряжения.
Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении более 1 млн рублей на соцподдержку 194 «одаренных студентов вузов».
В списке значится Николай Лукашенко — он будет получать дополнительную стипендию в размере 251,99 как одаренный студент 4-го курса БГУ.
Кроме этого специальные премии выплатят 38 победителям международных олимпиад и конкурсов, а также особые поощрения получат 320 учащихся, курсантов и студентов.
Резервный фонд Александра Лукашенко формируется за счет бюджетных средств.
Напомним, летом 2022 года стало известно, что Николай Лукашенко поступил на биофак БГУ. Официально эта информация нигде не подтверждалась. В списках на зачисление его тоже не было. Но, как рассказывали «Зеркалу» читатели, на биологическом факультете собрали отдельную группу «талантливых выпускников», куда и вошел самый известный абитуриент-2022.