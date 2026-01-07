Лукашенко снова назначил своему сыну престижную стипендию 17 7.01.2026, 10:44

7,904

Заплатят за это налогоплательщики.

Из резервного фонда Александра Лукашенко выделят 1 млн 34 тыс. рублей на «социальную поддержку одаренных учащихся и студентов», пишет «Зеркало». Среди них значится младший сын диктатора Николай, следует из специального распоряжения.

Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении более 1 млн рублей на соцподдержку 194 «одаренных студентов вузов».

В списке значится Николай Лукашенко — он будет получать дополнительную стипендию в размере 251,99 как одаренный студент 4-го курса БГУ.

Кроме этого специальные премии выплатят 38 победителям международных олимпиад и конкурсов, а также особые поощрения получат 320 учащихся, курсантов и студентов.

Резервный фонд Александра Лукашенко формируется за счет бюджетных средств.

Напомним, летом 2022 года стало известно, что Николай Лукашенко поступил на биофак БГУ. Официально эта информация нигде не подтверждалась. В списках на зачисление его тоже не было. Но, как рассказывали «Зеркалу» читатели, на биологическом факультете собрали отдельную группу «талантливых выпускников», куда и вошел самый известный абитуриент-2022.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com