7 января 2026, среда
Лукашенко снова назначил своему сыну престижную стипендию

  • 7.01.2026, 10:44
  • 7,904
Лукашенко снова назначил своему сыну престижную стипендию

Заплатят за это налогоплательщики.

Из резервного фонда Александра Лукашенко выделят 1 млн 34 тыс. рублей на «социальную поддержку одаренных учащихся и студентов», пишет «Зеркало». Среди них значится младший сын диктатора Николай, следует из специального распоряжения.

Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении более 1 млн рублей на соцподдержку 194 «одаренных студентов вузов».

В списке значится Николай Лукашенко — он будет получать дополнительную стипендию в размере 251,99 как одаренный студент 4-го курса БГУ.

Кроме этого специальные премии выплатят 38 победителям международных олимпиад и конкурсов, а также особые поощрения получат 320 учащихся, курсантов и студентов.

Резервный фонд Александра Лукашенко формируется за счет бюджетных средств.

Напомним, летом 2022 года стало известно, что Николай Лукашенко поступил на биофак БГУ. Официально эта информация нигде не подтверждалась. В списках на зачисление его тоже не было. Но, как рассказывали «Зеркалу» читатели, на биологическом факультете собрали отдельную группу «талантливых выпускников», куда и вошел самый известный абитуриент-2022.

