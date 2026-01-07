Украинская разведка зашла глубоко в тыл врага 1 7.01.2026, 15:46

Бойцы ГУР уничтожили российских военных и получили разведданные.

Подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины «Братство» провело глубокий рейд в тыл россиян на Запорожском направлении, уничтожило нескольких оккупантов, а также получило развединформацию о позициях и силах врага.

Об этом в среду, 7 января, ГУР сообщило в соцсетях.

Там отметили, что бойцы подразделения «Братство», которое входит в Спецподразделение Тимура, в декабре 2025 года успешно провели глубокую диверсионно-разведывательную операцию в тылу российских войск на Запорожском направлении, в районе Каховского водохранилища.

По данным разведки, во время рейда украинские военные уничтожили двух оккупантов, еще двух ранили и захватили двух в плен.

После этого группа осуществила сложное и длительное сопровождение пленных на подконтрольную Украине территорию, преодолев около 27 километров.

