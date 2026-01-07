закрыть
7 января 2026, среда, 16:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская разведка зашла глубоко в тыл врага

1
  • 7.01.2026, 15:46
  • 1,798
Украинская разведка зашла глубоко в тыл врага

Бойцы ГУР уничтожили российских военных и получили разведданные.

Подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины «Братство» провело глубокий рейд в тыл россиян на Запорожском направлении, уничтожило нескольких оккупантов, а также получило развединформацию о позициях и силах врага.

Об этом в среду, 7 января, ГУР сообщило в соцсетях.

Там отметили, что бойцы подразделения «Братство», которое входит в Спецподразделение Тимура, в декабре 2025 года успешно провели глубокую диверсионно-разведывательную операцию в тылу российских войск на Запорожском направлении, в районе Каховского водохранилища.

По данным разведки, во время рейда украинские военные уничтожили двух оккупантов, еще двух ранили и захватили двух в плен.

После этого группа осуществила сложное и длительное сопровождение пленных на подконтрольную Украине территорию, преодолев около 27 километров.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский