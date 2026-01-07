РФ завалила Беларусь своими чипсами 16 7.01.2026, 16:17

3,096

Страна стала полигоном российских суррогатов.

В прошлом году Беларусь была лидером по покупке российских чипсов. Об этом сообщает российский телеграм-канал «Агроэкспорт».

Экспорт российских чипсов по итогам 10 месяцев 2025 года приблизился к историческому максимуму. По оценкам экспертов, за указанный период Россия поставила на внешние рынки около 47 тыс. тонн продукта на сумму свыше 201 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 6% в натуральном выражении и на 17% — в стоимостном.

Ключевым направлением сбыта была Беларусь, которая является крупнейшим импортером российской продукции в данной категории. Объем закупок со стороны Беларуси превысил 86 млн долларов.

В пятерку крупнейших импортеров российских чипсов также входят Казахстан (около 57 млн долларов), Узбекистан (около 20 млн), Азербайджан (более 12 млн) и Кыргызстан (более 7 млн).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com