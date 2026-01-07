РФ завалила Беларусь своими чипсами

РФ завалила Беларусь своими чипсами16
- 7.01.2026, 16:17
Страна стала полигоном российских суррогатов.
В прошлом году Беларусь была лидером по покупке российских чипсов. Об этом сообщает российский телеграм-канал «Агроэкспорт».
Экспорт российских чипсов по итогам 10 месяцев 2025 года приблизился к историческому максимуму. По оценкам экспертов, за указанный период Россия поставила на внешние рынки около 47 тыс. тонн продукта на сумму свыше 201 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 6% в натуральном выражении и на 17% — в стоимостном.
Ключевым направлением сбыта была Беларусь, которая является крупнейшим импортером российской продукции в данной категории. Объем закупок со стороны Беларуси превысил 86 млн долларов.
В пятерку крупнейших импортеров российских чипсов также входят Казахстан (около 57 млн долларов), Узбекистан (около 20 млн), Азербайджан (более 12 млн) и Кыргызстан (более 7 млн).