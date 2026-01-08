Российские флаги запретили для зрителей на Олимпиаде-2026 8.01.2026, 1:12

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил использование российских флагов и другой символики среди зрителей на зимних Олимпийских играх-2026.

Об этом сообщает Sveriges Radio.

Отмечается, что тема вновь стала актуальной после инцидента на Тур де Ски, где среди болельщиков был замечен флаг РФ. Тогда российский спортсмен Савелий Коростелев признал, что ему было приятно видеть такую поддержку.

В декабре МОК разрешил россиянам и белорусам выступать под своим флагом и гимном на юношеских турнирах.

