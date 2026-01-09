В Гомеле обсуждают возможную причину взрыва газа в доме 9 9.01.2026, 17:20

8,320

Власти засекретили информацию.

Спустя три недели после взрыва газа в многоквартирном доме по улице Косарева, 3 в Гомеле, в результате которого были разрушены несколько квартир и как минимум один человек погиб, власти так и не назвали причину инцидента.

О том, что привело к трагедии, молчат и чиновники, и соответствующие ведомства. На этом фоне среди гомельчан распространяется информация о предполагаемой причине взрыва и о том, что она засекречена, заметил «Флагшток».

Как утверждают некоторые жители города, тех, кто осведомлен о причине, обязали дать подписку о неразглашении. А взрыв якобы случился в тот момент, когда работники коммунальных служб варили трубы.

Эту версию обсуждают в соцсетях и объясняют:

«Если варили трубы, то запаха газа не было, так как при сварке/резке используют кислород. И эпицентр был не на кухне».

«Кислород, ацетилен используют при газовой сварке, а они в баллонах».

Кроме того, появилось свидетельство очевидца происшествия с интересной деталью. Жительница одной из квартир, с которой поговорили «Сильные новости», находилась дома в момент взрыва. И когда она выбежала из квартиры сразу после взрыва и спускалась по лестнице, встретила рабочего, который также выбегал на улицу. Тот сказал ей:

«Быстрее на улицу, пол провалился с восьмого на седьмой».

Какой именно это был рабочий, очевидец не уточнила. Но отметила, что взрыв был такой силы, что ее годовалого ребенка подкинуло, а саму ее вытолкнуло с дивана, телефон из рук вылетел в коридор.

Подчеркнем, что гомельчане делятся в соцсетях различными версиями из-за молчания властей, которое вызывает подозрения. Пользователи приводили такие доводы:

«Странно, что молчат о виновном в утечке газа. Был бы виновен владелец квартиры, в тот же день из каждого утюга об этом говорили, а здесь все подозрительно тихо».

«Такое ощущение, что тут виноваты госструктуры. Например, возможно, меняли счетчики или еще что… А как у нас принято, если виноваты не люди, а государство — все замалчивается».

Косвенным подтверждением мнения о том, что в инциденте виноваты госструктуры, могут служить обещания властей за счет бюджета покрыть все издержки. Также председатель облисполкома Иван Крупко поставил задачу «собрать дом вплоть до отделки, вернув ему первоначальный вид».

