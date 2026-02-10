Алесь Беляцкий принял участие во встречах в парламенте Норвегии

Алесь Беляцкий принял участие во встречах в парламенте Норвегии3
- 10.02.2026, 23:46
Нобелевский лауреат обсудил ситуацию с правами человека в Беларуси.
Участие в мероприятиях норвежского парламента (Стортинга) принял 10 февраля председатель правозащитного центра «Весна», лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий.
По информации «Весны», Беляцкий встретился с председателем парламента Масудом Гараххани и делегацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ, во время встреч основное внимание было уделено ситуации с правами человека в Беларуси.
Сообщается, что Гараххани подчеркнул важность личной встречи с белорусским правозащитником, который, «несмотря на огромные личные трудности, не отступил ни на шаг в своей борьбе за права человека и демократию в Беларуси».
В ходе переговоров отдельно обсуждалась ситуация с политзаключенными, которая, по словам главы делегации Стортинга в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мариуса Ариона Нильсена, «остается острой». Нильсен отметил, что в Беларуси по-прежнему много политических заключенных. «И для нас важно получить представление об их положении», — подчеркнул он.
Приглашение Беляцкому направила делегация Стортинга в ОБСЕ. Во встрече также приняли участие члены делегации Стортинга в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).