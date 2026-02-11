Бритни Спирс продала права на все свои песни за $200 миллионов 13 11.02.2026, 12:26

Американская поп-звезда Бритни Спирс продала права на весь свой музыкальный каталог независимому издателю Primary Wave. Как стало известно, сделка оценивается примерно в $200 млн, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Каталог Спирс включает хиты, ставшие символами целой эпохи поп-музыки. Всего в дискографии певицы — девять студийных альбомов, а мировые продажи ее записей превышают 150 млн экземпляров.

Primary Wave, одна из самых активных компаний на рынке музыкальных активов, ранее приобрела права на каталоги Принса и Уитни Хьюстон. Представители компании и самой Спирс на запросы BBC не ответили.

Решение о продаже каталога стало еще одним заметным шагом в жизни певицы после завершения ее 13-летней опеки в 2021 году. В мемуарах «The Woman in Me» (2023) она подробно описала годы, проведенные под контролем отца. В январе 2024 года Спирс заявила, что не планирует возвращаться в музыкальную индустрию. Ее последним релизом стал дуэт с Элтоном Джоном в 2022 году.

Сделка вписывается в тенденцию последних лет, известные исполнители все чаще продают свои записи. Так, Брюс Спрингстин получил за свои права около $500 млн, а Джастин Бибер — около $200 млн.

Каталог Спирс остается одним из самых ценных среди исполнителей ее поколения, а его продажа стала крупнейшим шагом в ее карьере после завершения судебных баталий последних лет.

